O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que vai cobrar das igrejas evangélicas o apoio delas a campanhas de vacinação e que pode vir a responsabilizar as instituições religiosas por mortes, caso não cooperem. As declarações foram dadas por ele durante uma reunião com representantes da área da saúde ontem (24).

“Eu pretendo procurar várias igrejas evangélicas e discutir com o chefe delas: Olha, qual é o comportamento de vocês nessa questão das vacinas? (…) Ou vamos responsabilizar vocês pela morte das pessoas”, declarou.

Durante o encontro, Lula disse que os primeiros 100 dias de seu governo terão como foco a recuperação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), o aumento da cobertura vacinal e a restauração da confiança da população nos imunizantes.

“O governo federal não pode somente reclamar da falta de recursos para a saúde, nosso trabalho será encontrar esses recursos e investir no SUS, em especial no resgate do Programa Nacional de Imunização para retomar a confiança da população nas vacinas”, disse Lula.

Lula também disse aos participantes da reunião que começará a escolher nos próximos dias os ministros do futuro governo e declarou que será preciso enfrentar a “burocracia da máquina pública”. Entre os participantes do encontro estiveram cinco ex-ministros da Saúde: Humberto Costa (PT), Arthur Chioro, Alexandre Padilha (PT), José Gomes Temporão e José Agenor.

