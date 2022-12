O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em um tom provocador, pediu que aqueles que perderam as eleições fiquem “quietinhos”. A declaração foi feita nesta quinta-feira (29) durante o anuncio de novos ministros para o seu futuro governo.

“Todo mundo está convidado para posse. Não fique preocupado com barulho. Quem perdeu as eleições, fique quietinho. Vamos fazer uma grande festa popular”, disse Lula.

Está programado para a posse do petista, um festival de música com shows de mais de 20 artistas, feira gastronômica e espaço para crianças. O evento está marcado para começar por volta das 14h, com o tradicional desfile de carro pela Esplanada dos Ministérios.

Os organizadores esperam receber cerca de 300 mil pessoas. A cerimônia também deve ter a presença de chefes de Estado e representantes de outros países.

O esquema de segurança será reforçado, contando com uma equipe de 8 mil agentes entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar do Distrito Federal.