A Secretaria de Governança da Saúde de Coronel Fabriciano foi destaque no Seminário “Análise e construção do plano de ações estratégicas dos indicadores do Previne Brasil”, promovido pela Associação Mineira de Municípios – AMM, em Belo Horizonte.

O evento aconteceu nessa quarta-feira (30), com apoio do dos Conselhos Mineiro Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS-MG) e Nacional de (CONASEMS), Ministério da Saúde e Governo de Minas.

Representada pelo secretário Ricardo Cacau, a gerente de Atenção Básica, Tatiana Cunha Franca e outros integrantes da equipe, a secretaria teve um momento de exposição dos indicadores que levaram o município ao topo do Previne Brasil pelo segundo semestre consecutivo.

Prefeitos, secretários e técnicos de várias cidades do Estado participaram do evento que foi promovido com o objetivo de auxiliar os municípios a não perder recursos vinculados às metas. O seminário também ajudou a esclarecer dúvidas sobre o programa, formas de repasse e modelos de financiamento.

O presidente da AMM e prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius, lembra que a entidade está empenhada em reforçar cada vez mais a capacitação dos gestores como forma de melhorar a eficácia da gestão pública. “é uma oportunidade de termos um olhar mais apurado à área de saúde, tanto na melhoria dos mecanismos de repasses e investimentos quanto na qualidade do serviço prestado à população”, disse.

A EXPERIÊNCIA DE FABRICIANO

A liderar pelo segundo semestre consecutivo o ranking do Previne Brasil, Coronel Fabriciano mantém firme sua política de atenção básica organizada e focada nas metas estabelecidas pelo programa.

O Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. O novo modelo de financiamento alterou as formas de repasse das transferências para os municípios, que passaram a ser distribuídas com base em quatro critérios: captação ponderada, pagamento por desempenho, incentivo para ações estratégicas e incentivo financeiro com base em critério populacional.

O Programa equilibra os valores financeiros per capita de acordo com a população efetivamente cadastrada nas Equipes de Saúde da Família (ESF) e de Atenção Primária (EAP), com o grau de desempenho assistencial das equipes somado a incentivos específicos, como ampliação do horário de atendimento, equipes de saúde bucal, etc.

Ricardo Cacau, secretário de Governança da Saúde, comemorou o resultado e ressaltou o empenho de toda a equipe para manter os indicadores. “Mérito de toda a saúde. A atenção básica não caminha sozinha e conta com o apoio de todas as áreas. Quem está ganhando com tudo isso é Coronel Fabriciano. Cada meta que alcançamos é na verdade resultado de tudo, paciente bem atendido, cidadão respeitado”, concluiu.