Uma pausa no expediente, uma boa dose de bom humor e uma conversa leve para informar sobre um assunto que ainda afugenta muitos homens dos consultórios médicos: o cuidado com a saúde da próstata. No mês alusivo ao Novembro Azul, o programa de promoção da saúde Valente Saudável, da WR Construtora, levou o médico oncologista Dr. Luciano Viana aos canteiros de obra da empresa nesta semana, para conversar com cerca de 400 colaboradores sobre saúde e prevenção ao câncer.

Para se ter uma ideia sobre a importância do assunto, o número de casos de câncer de próstata no Brasil aumentou cerca de 10% somente na última década. “A próstata é uma glândula localizada abaixo da bexiga e na frente do reto. Dentro dela, passa a uretra, que é um tubo por onde a urina passa. Numa analogia com a construção civil, quando a próstata cresce, é como apertássemos um cano. Logo, a urina passa a ser represada, causando dificuldade de urinar, sensação de que a bexiga permanece sempre cheia ou a necessidade de urinar várias vezes à noite”, sinaliza o médico.

Informação que serve de aprendizado para o pedreiro Marcelo Pereira. “Eu perdi um irmão com câncer de pulmão e já fico mais atento quanto a isso.” O seu colega, Cleiberts de Oliveira Santos, gostou também da apresentação e valorizou a iniciativa. “Vejo a preocupação da empresa com a saúde. É uma ação muito boa pra gente que tem o dia a dia corrido e nem sempre dedica tempo para correr atrás. É bom para ficarmos mais ligados aos primeiros sintomas e prevenir.”

“O Novembro Azul trata da saúde do homem como um todo. É cuidar do coração, da pressão, evitar situações de risco, ter uma dieta saudável e manter o peso adequado, não fumar, praticar atividades físicas e, sem dúvidas, cuidar da parte urológica, porque o tumor de próstata é o mais frequente no homem. Recebendo essa informação bem facilitada, esperamos que eles levem isso para dentro de casa e que isso se transforme em salvar vidas”, completa Dr. Luciano Viana.