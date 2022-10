A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Santana do Paraíso, informa que a farmácia da Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Cidade Nova alterou o seu horário de atendimento. Durante vários anos o equipamento público funcionou de 7h30 às 13h30. Para atender aos anseios e necessidades da comunidade, o horário foi estendido de 7h às 16h.

A farmácia, que conta com quatro colaboradores, sendo uma farmacêutica e três atendentes, é referência para quatro ESFs (Ipaba do Paraíso, Jardim Vitória, Parque Caravelas e Águas Claras) e conta com o serviço de delivery, ou seja, usuários recebem também em suas residências. Os antibióticos são entregues no mesmo dia e os medicamentos controlados no prazo máximo de 48 horas.

Durante o ano de 2022, foram atendidos aproximadamente 11 mil pacientes, sendo 4.373 atendidos por delivery. A farmácia dispensa todos os tipos de medicamentos que constam na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume) e medicamentos dos programas do Ministério da Saúde. Garantir a acessibilidade às políticas públicas de saúde é prioridade para a gestão municipal.