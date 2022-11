Na ultima quinta-feira (3), o São Miguel Hospital realizou a primeira cirurgia a laser para o tratamento de hiperplasia prostática benigna (HPB), mais conhecido como aumento benigno da próstata. O urologista responsável pelo procedimento, Dr. Lipe de Mello Alvim, com o auxílio do também urologista, Dr. Daniel Lima Lopes, utilizaram o método Greenlight, que consiste na vaporização da próstata. O laser tem a eficácia de um procedimento cirúrgico tradicional, porém com menos sangramento, menos efeitos colaterais, menor tempo de cateterização, menos desconforto para o paciente, recuperação mais rápida, o que favorece ao retorno às atividades em um tempo mais curto.

O procedimento a laser, minimamente invasivo e sem cortes, é realizado pelo canal da uretra. O processo é indicado para tratar próstatas de todas as dimensões, desde as menores até as maiores, oferecendo menos riscos ao homem do que o método cirúrgico convencional. “A fibra a laser faz uma vaporização da próstata, com isso o paciente tem uma melhora mais significativa do problema, com menor chance de sangramento no pós operatório e com menos dores para o paciente”, afirma o Dr. Lipe Alvim.

A cirurgia foi realizada em um paciente de 70 anos, que tinha uma próstata volumosa, com 54 gramas, sendo o tamanho normal de 30 gramas. Mesmo com a utilização de medicamentos, o paciente sofria com a obstrução da uretra, principal sintoma da HPB. Segundo explica o urologista Lipe Alvim, “o aumento da próstata nem sempre é maligno, mas geralmente dificulta ou impede a passagem da urina, pois comprime a uretra e reduz seu calibre. Nesse caso, o procedimento cirúrgico se torna necessário”.

O médico ressalta a importância da disponibilidade de novos recursos para tratamentos de saúde em nossa região. “Mais uma vez o São Miguel traz novas tecnologias, beneficiando não só o hospital, mas a população do Vale do Aço, que agora tem novas opções de tratamento”, observa Lipe Alvim.

PROCEDIMENTO

Na cirurgia de próstata a laser, a fibra de laser é introduzida na uretra, sem qualquer incisão na pele, através de um instrumento acoplado a uma câmera de vídeo que permite a visualização do procedimento. O laser então é direcionado para o tecido prostático, que vai sendo literalmente vaporizado. O método pode ser utilizado mesmo em pacientes de alto risco, que apresentaram retenção urinária. “Outra vantagem do tratamento a laser é que os pacientes que utilizam anticoagulantes não precisam suspender o medicamento para fazer a cirurgia”, explica o urologista.

NOVEMBRO AZUL

De acordo com Sociedade Brasileira de Urologia, a Hiperplasia de Próstata Benigna (HPB), cerca de 50% dos homens com mais de 50 anos sofrem com a hiperplasia de próstata benigna, e 30% dos casos têm indicação cirúrgica.

A realização dessa cirurgia de próstata a laser marca o início da campanha Novembro Azul, voltada à conscientização do homem sobre a necessidade de se cuidar, de se dedicar à saúde, de adotar a prevenção como o melhor remédio para se evitar doenças. Nesse sentido, Lipe Alvim enfatiza que o diagnóstico precoce contribui grandemente para aumentar as chances de cura do câncer. “Identificados os problemas, as pessoas podem contar com procedimentos simples e modernos, como o que acabamos de adotar com ótimos resultados. São atitudes simples capazes de reverter quadros de adoecimento antes que avancem e se compliquem”.

Lipe orienta a todos os homens que façam consultas periódicas ao urologista. “O médico que irá identificar a necessidade de se fazer exames específicos para a identificação de problemas, como a hiperplasia prostática benigna ainda nas fases iniciais. É importante lembrar que, quanto antes o diagnóstico e o tratamento forem iniciados, maiores as chances de cura e de uma boa qualidade de vida”, reafirma o médico.

TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SUA SAÚDE

O São Miguel Hospital, que conta com um corpo clínico altamente qualificado, possui moderno centro cirúrgico composto por três salas amplas equipadas com instrumentos de última geração, sete leitos de recuperação pós-anestésica e 13 leitos de internação de curta duração. “Toda essa estrutura foi projetada buscando proporcionar segurança aos pacientes e dar agilidade à assistência necessária em eventuais intercorrências, favorecendo o cumprimento dos protocolos necessários para garantir a sua segurança”.

A equipe que atua na instituição é formada por profissionais de diversas especialidades médicas, incluindo Angiologia e Cirurgia Vascular e Endovascular, Anestesiologia, Buco-Maxilo-Facial, Cardiologia, Cirurgia Plástica, Cirurgia Geral, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Oncológica, Cirurgia Pediátrica, Dermatologia, Endocrinologia, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Radiologia, Reumatologia e Urologia.

“Nossa missão é oferecer um atendimento diferenciado e humanizado para que nossos pacientes tenham uma experiência segura e mais satisfatória possível”, conclui o Dr. Luiz Ronaldo Godinho, cirurgião vascular e diretor da instituição, acrescentando que o São Miguel Hospital é a única instituição do Leste de Minas Gerais que pertence à categoria hospital-dia.