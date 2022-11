A Usisaúde – operadora de planos de saúde – está completando 30 anos de história com um grande projeto de expansão. A operadora, administrada pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), conta com mais de 210 mil vidas em todo o país e pretende alavancar sua atuação em Belo Horizonte e outros mercados. Em cinco anos, a meta é chegar a 50 mil vidas somente na capital mineira.

Considerada a maior operadora filantrópica do país, a Usisaúde é a mais importante do Vale do Aço mineiro, com 60% de participação de mercado na região. A atuação da operadora é reconhecida por órgãos ligados ao setor da saúde e, principalmente, por seus usuários, sendo recomendada por 90% dos beneficiários do plano.

Para conquistar de vez o exigente consumidor do mercado de saúde, a Usisaúde conta com tradição, know-how e expertise de assistência integrada à saúde, com produtos e serviços diferenciados.

HISTÓRIA

A Usisaúde, assim como a FSFX, braço social da Usiminas nas áreas da saúde e educação, já nasceu grande e com tradição. Ela surgiu de uma demanda dos moradores do Vale do Aço por um plano de saúde que tivesse atuação em um dos mais importantes hospitais do leste de Minas Gerais: o Hospital Márcio Cunha, referência, não só em terras mineiras, mas em todo o país.

Com forte aceitação no Vale do Aço, a Usisaúde também recebeu a confiança e a chancela da Usiminas, passando a ser o plano de saúde dos mais de 6 mil colaboradores da siderúrgica, oferecendo segurança e serviços de alta qualidade.

CRESCIMENTO

Em 2010, a Usisaúde iniciou sua abertura para o mercado. O processo de expansão levou a operadora a atuar em diferentes estados do país. Somando-se os planos médico-hospitalares, odontológicos e transporte aeromédico, são mais de 240 mil vidas sob os cuidados da operadora.

O ano de 2020 foi o marco da expansão e deste novo ciclo da Usisaúde, com o inicio do projeto de ampliação para Belo Horizonte. A estratégia incluiu um grande estudo de mercado, novo portfólío de produtos e planos personalizados com condições competitivas.

EXCELÊNCIA

Além de rede própria, administrada pela Fundação São Francisco Xavier, com quatro hospitais de referência em Minas Gerais, a Usisaúde também conta com uma ampla e qualificada rede de atendimento, com, aproximadamente, 3 mil credenciados diretos, entre médicos, clínicas e laboratórios, e 225 hospitais.

A operadora também possui atendimento nacional por meio da Rede Abramge e Rede Saúde Filantrópica, para situações de urgência e emergência fora do domicílio dos beneficiários.

A Usisaúde foi pioneira no estado a alcançar a certificação norma ISO 9001, além de manter a certificação Nível 1 (mais alto nível de excelência) da Resolução Normativa 277, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A primeira tem como objetivo melhorar a gestão de uma empresa através de processos e padrões normativos. E a Resolução Normativa 277 é também conhecida como Programa de Acreditação de Operadoras de Planos de Saúde, criado pela ANS para atestar a qualidade das operadoras. A agência leva em conta vários tópicos, entre eles: serviços oferecidos, administração, atendimento ao cliente, nível de satisfação do beneficiário, desempenho da rede credenciada, atuação dos profissionais e estrutura física.

PLANOS

A Usisaúde tem planos para atender cada tipo de cliente e necessidade nas categorias individual, familiar e empresarial. A linha de produtos oferece diversidade de cobertura, abrangência da rede credenciada, composta por profissionais reconhecidos, e centros de referência.

Os beneficiários também têm acesso a planos completos, que garantem assistência nos segmentos ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, cobertura de despesas relativas a consultas, exames simples e especiais, terapias, tratamentos ambulatoriais e internações clínicas ou cirúrgicas, conforme o rol de procedimentos médicos determinados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Um dos diferenciais oferecidos na Usisaúde é o Usifamília. Esse serviço é baseado no modelo assistencial de atenção primária à saúde, onde o foco é a prevenção de doenças em integração com ações curativas e de promoção à saúde. O conceito de medicina de família é uma especialidade dedicada a cuidar de toda a família, em todas as fases da vida, e que trata o indivíduo em sua plenitude, considerando os mais diversos fatores que podem influenciar na saúde. É uma especialidade que vai além das doenças. O Usifamília intensifica o cuidado, o zelo e a relação médico-paciente.