Foi realizada na manhã desta terça-feira (13), na sede do 14º Batalhão PM, a solenidade de inauguração do programa “Cinturão de Segurança de Ipatinga”. Cinquenta modernas câmeras foram instaladas em pontos estratégicos da cidade, proporcionando monitoramento por 24h oferecendo maior proteção à população, no combate aos crimes nos limites do município. Estiveram presentes na cerimônia, o prefeito Gustavo Nunes, autoridades civis, militares e do poder judiciário, além de representantes das instituições que integram os Sistemas de Defesa Social e de Justiça Criminal.

Ficou a cargo da Administração municipal a liberação dos espaços públicos nos quais os dispositivos foram instalados. Os equipamentos, de alta tecnologia, farão a vigilância remota de veículos, pessoas e ambientes públicos, sem a necessidade de agentes presenciais de monitoramento.

Por meio de inteligência artificial, as câmeras farão a integração em tempo real junto ao sistema Hélios da Polícia Militar e também ao Córtex do Ministério da Justiça e Segurança Pública. As imagens ficarão armazenadas por até 30 dias no Copom – Centro de Operações Policiais Militares do 14º BPM.

Ao final da solenidade, as autoridades foram convidadas para conhecer a Central de Monitoramento do Cinturão de Segurança, instalada dentro do Copom, no quartel do 14º BPM.