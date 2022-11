Com o intuito de manter forte a tradição do esporte em Ipatinga, o projeto social Judô nas Escolas, fruto de uma parceria do Ajudôu com a Usiminas, vai atender 300 alunos da rede pública de ensino durante 12 meses. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, no Centro Esportivo Cultural 7 de Outubro, bairro Veneza, no contraturno escolar dos estudantes. O projeto social é Incentivado pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

“É uma grande honra atender a Usiminas em Ipatinga. O Ajudôu está muito focado em melhorar a qualidade de vida dessas crianças e adolescentes com o judô. Além do desenvolvimento físico e intelectual, a paciência, o autocontrole, a sociabilidade e o respeito ao próximo, até mesmo higiene pessoal são aprendidos pelos judocas”, destaca Júlio César Lana Jaques, fundador e diretor executivo do Ajudôu.

Estas características citadas por Júlio César fazem o judô ser considerado pela Unesco o esporte mais adequado para crianças. Uma verdadeira escola da vida, pois todos os praticantes seguem um código moral que transcende os tatames. É a opção ideal de inclusão social e complemento educacional para o público do projeto, que são crianças e jovens entre 7 e 17 anos.

“Ficamos felizes em contribuir para democratizar o acesso à prática esportiva de forma a promover saúde e bem-estar, além de formar atletas com embasamento técnico e prático de qualidade. É uma satisfação ter a oportunidade de direcionar a atuação da Usiminas em prol da formação humana de crianças e adolescentes, por meio do incentivo à prática ao esporte”, afirma Penélope Portugal, diretora do Instituto Usiminas.

UNIFORMES COMPLETOS

A autoestima do aluno é desenvolvida durante todas as etapas do projeto, um exemplo é o kit uniforme. No judô, os alunos recebem camisa, quimono e faixa novinhos. A entrega dos materiais garante que todos os alunos do Judô nas Escolas frequentem as aulas com igualdade, independente das condições financeiras das famílias.

SOBRE O AJUDÔU

O Ajudôu é uma Organização não Governamental, reconhecida pela utilidade pública nas esferas municipal e estadual. Fundado em 1995 e com o apoio de grandes parceiros, já foram atendidas mais de 35 mil crianças e adolescentes com aulas gratuitas de judô, futebol, futsal, vôlei, basquete, handebol e natação, em mais de 50 cidades de 6 estados diferentes.