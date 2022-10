Nesta etapa participarão 242 atletas, das categorias Sub-07 a Veteranos, divididos em 11 equipes. Além da Usipa, anfitriã do evento, disputam a competição: DV Training, Escola Batista, Espaço Vida, FAB Gigantes, Filadélfia, Geisson Judô, Íbis, Team Judô S&B, Tokugawa e Vo2 Sports.

Os interessados em acompanhar as lutas, podem se dirigir ao Ginásio da Usipa, a partir das 9h. A entrada é franca.

Segundo o coordenador de Judô da Usipa, Hevilmar Rocha, é muito gratificante chegar à 3ª etapa com esse grande número de atletas participantes. “Esta é a terceira e última etapa do Circuito Vale do Aço em 2022. Ficamos muito felizes em ter a participação de quase 250 atletas na competição. Isso mostra o alto nível da competição e que estamos no caminho certo no fomento do Judô em nossa região”, disse Hevilmar.

O Circuito Vale do Aço de Judô foi criado em 2000 com o objetivo de fomentar o esporte na região e promover a integração de diversas equipes e projetos sociais. Ele é uma competição rápida, que começa de manhã e termina no mesmo dia. A sua disputa atinge equipes da região, da capital e até mesmo de outros estados, além de ser uma competição bem acolhedora devido à estrutura da Usipa.

Nesta etapa a Usipa participa com 66 atletas, com vários deles pertencentes ao Projeto Caminhos Suaves Ano III, patrocinados pela Arcon, Colchões Polar, TecnoFire, Daido Química e Produtos Plinc.