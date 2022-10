A Associação Esportiva e Recreativa Usipa, seguindo a sua premissa de incentivar e promover a prática esportiva, inicia no mês de novembro o Projeto Saúde e Movimento, com a oferta de 150 vagas para diversas modalidades esportivas em suas unidades: na Usipa, no bairro Horto, e no RIC, no bairro Ideal.

O Projeto Saúde e Movimento é realizado pela Usipa, por meio de verba do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer (Fundel), e conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Ipatinga, tendo como seu principal objetivo a promoção de atividades de lazer para a população da cidade.

A captação dos beneficiários do projeto será feita através do contato da Usipa com as instituições da região, tendo como público homens e mulheres, adultos, crianças, adolescentes, jovens e pessoas da terceira idade residentes da cidade de Ipatinga e que não tenham condições financeiras de arcar com atividades esportivas.

Dentre as modalidades disponibilizadas estão: futsal, voleibol, natação e hidroginástica.

Segundo o gerente de Esportes, Josias Alves, essa é uma grande oportunidade de promoção do esporte para a população de Ipatinga. “Com a verba do Fundel estamos disponibilizando essas 150 vagas para a população. Nossa equipe irá promover desde a iniciação quanto o fomento da prática esportiva no dia a dia. Os beneficiados com o projeto podem esperar uma estrutura de qualidade e ótimos profissionais para acompanhá-los”, destacou.