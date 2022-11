O diretor-geral da Convaço, Jorge Zacarias Drumond, foi indicado como Empresário do Ano de Ipatinga 2022. A escolha foi realizada pelos diretores da Associação Comercial e Industrial (Aciapi), Câmara de Diretores Lojistas e Conselho da Mulher Empreendedora de Ipatinga (CME), que indicaram também os empresários Aloísio Nunes de Carvalho (Aloísio Gás) como Destaque Lojista; Joaquim Cândido Ferreira (AAPI), Destaque na Comunidade; e Edilene Lopes Fonseca (Giro Turismo), como Mulher Além das Gerais.

A apresentação oficial dos escolhidos será realizada pelos presidentes da Aciapi, Luís Henrique Alves; da CDL, Amaury Gonçalves; e Marilane de Cáscia, CME, nesta quinta-feira (10), em café da manhã com a imprensa, no auditório da Associação Comercial e Industrial.

Zacarias deverá representar Ipatinga na escolha pela Federaminas do Empresário do Ano de Minas Gerais. Todos os indicados pelas associações comerciais mineiras, receberão o diploma e a medalha do Mérito Empresarial 2022. Serão assim reconhecidos por gerar empregos e criar riquezas em suas regiões, prestando, a sua parcela de contribuição ao desenvolvimento econômico e social do Estado e do País.

EMPRESÁRIO DO ANO

Jorge Zacarias nasceu em Coronel Fabriciano. É casado com Simone Drumond, pai de dois filhos e avô de dois netos. Bacharel em Direito e em Ciências Contábeis, é especialista em Finanças pela UFMG. Zacarias atua há 35 anos na Convaço, onde ocupou os cargos de gerente administrativo-financeiro e diretor financeiro. Desde 2017 é o CEO da empresa.

A Convaço é considerada empresa referência na prestação de serviços em engenharia de montagem e manutenção industrial. Fundada em julho de 1970, vem expandindo seus negócios nos mais diversos setores industriais, ampliando cada vez mais sua área de atuação junto às principais siderúrgicas do País.