Noite mágica marca festa de 15 anos Laysa Brunetti, inspirada na Disney

Com a colaboração de Júlio Vieira e William Argolo

O Clube Morro do Pilar, em Ipatinga, transformou-se em um verdadeiro castelo encantado no último sábado, 24 de maio, para celebrar os 15 anos de Laysa Brunetti, filha do casal Jésus Nascimento e Sílvia. A festa, inspirada no clássico “A Bela e a Fera”, da Disney, surpreendeu os convidados com uma produção digna dos contos de fadas.

Os convidados foram recepcionados por uma passarela na penumbra decorada com flores de LED, onde performers apresentavam coreografias ao som de música ao vivo. Um telão exibia momentos especiais da vida da debutante, criando uma atmosfera mágica desde a chegada dos participantes.

O salão principal resplandecia em decoração de gala, com elementos que remetiam ao filme clássico da Disney em cada detalhe. A gastronomia ficou por conta de um buffet premium, que mesclou culinária internacional com iguarias da cozinha japonesa, além de uma seleção refinada de doces e salgados.

O ponto alto da celebração ocorreu à meia-noite, quando a mãe da debutante emocionou os presentes com uma mensagem carinhosa. Na sequência, Jésus Nascimento demonstrou novamente a sua conhecida eloquência como advogado em um discurso tocante, agradecendo a presença de amigos e destacando a participação de figuras proeminentes do cenário político e jurídico mineiro.

Laysa, que encantou a todos com sua graciosidade e simpatia, protagonizou uma noite memorável que permanecerá eternizada nas lembranças dos familiares e amigos. A jovem debutante recebeu os cumprimentos em meio a um cenário que materializou o sonho de toda adolescente: um baile digno de princesa, com direito a todos os elementos mágicos que só as produções da Disney conseguem proporcionar.

A seguir fotos do evento: