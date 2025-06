Onex Road destaca protagonismo da IA no desenvolvimento empresarial

Empresários dos setores de tecnologia da informação, saúde, indústria e comércio da Região Metropolitana do Vale do Aço participaram, na última quinta-feira (5), da segunda edição do Onex Road Show, promovido pela Onex Data Center no Espaço Esperança, em Ipatinga. O evento apresentou soluções inovadoras em inteligência artificial (IA) aplicadas à gestão e produção de negócios, consolidando-se como um dos principais encontros tecnológicos regionais.

PAINEL

O ponto alto do evento foi o painel técnico coordenado pelo diretor da Onex, Tiago Faria, que reuniu nomes de destaque do setor como Wendel Oliveira (North Tecnologia), Ricardo Araújo (Onex), Leonardo Lucas (Rix Cloud) e Gilson Bragança (Infornet). Os especialistas apresentaram soluções tecnológicas de alto impacto voltadas ao ambiente corporativo, com foco em eficiência, segurança e escalabilidade. O encontro também proporcionou um ambiente estratégico de networking entre os participantes. Vídeos institucionais exibidos durante o evento mostraram a estrutura do Grupo ESB Corp — holding à qual pertence a Onex — que reúne dezenas de empresas com atuação relevante nas áreas de saúde, tecnologia e serviços financeiros.

EXPANSÃO

Durante o evento, os diretores Tiago Faria e Ricardo Araújo anunciaram a implantação de um terceiro data center da Onex em Recife, prevista para 2026. A empresa, que já opera unidades em Belo Horizonte e Ipatinga, é hoje um dos maiores data centers de Minas Gerais, atendendo desde microempresas a grandes corporações dos setores de serviços, comércio e indústria.

FUTEBOL E SAÚDE

Em outro anúncio de impacto, Tiago Faria informou a entrada da holding ESB Corp como investidora no Santa Cruz Futebol Clube, por meio da ONMED Assistência Médica — operadora de planos de saúde do grupo. A operação envolve a aquisição de 90% das ações da Cobra Coral Participações S.A., empresa responsável pela constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube pernambucano. Os 10% restantes seguirão sob controle da instituição coral, garantindo um modelo de governança que combina modernização com preservação da identidade histórica do Santa Cruz.