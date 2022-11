PACIFICADOR

A grande expectativa em torno do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, na tarde deste dia 1º de novembro, foi encerrada com uma breve fala à nação, que certamente frustrou bolsonaristas e petistas. As palavras foram de conciliação e reafirmação da necessidade de se obedecer a legalidade. O presidente agradeceu os 58 milhões de votos obtidos no segundo turno e reafirmou a sua posição de sempre respeitar a Constituição. Em função disso, voltou a defender a liberdade de livre manifestação dos brasileiros, no entanto, sem cercear o direito constitucional de ir e vir.

PROCESSO ELEITORAL

Entretanto, Jair Bolsonaro não reconheceu a derrota no pleito e não citou o presidente eleito. Ressaltou a consolidação do conservadorismo no Brasil, relembrando a ampla votação de deputados e senadores de direita. Bolsonaro sinaliza assim, que ainda existe a possibilidade de recorrer contra as irregularidades ocorridas no processo eleitoral.

SISTEMA

JB lembrou que durante a campanha eleitoral, enfrentou o “sistema”, cuja ações ultrapassam as nossas fronteiras, em um processo de dominação globalista. Como um bom estrategista militar, observa-se que o presidente brasileiro ao anunciar a transição sem reconhecer o resultado das eleições, ganha tempo, na esperança da mudança do quadro geopolítico mundial. Afinal, na próxima terça-feira, dia 8 de novembro, existe a possibilidade de os Republicanos assumirem a maioria da Câmara dos Representantes e do Senado americano, mudando completamente o quadro político interno dos Estados Unidos, com reflexos em todo o planeta.

LIBERDADE

Bolsonaro agiu como pacificador em um momento em que toda a nação brasileira está com os ânimos exaltados e dividida politicamente. Mas nem por isso, ele deixará de lutar pelos seus ideais e de grande parte do povo brasileiro, como a liberdade econômica, a livre iniciativa, o direito à propriedade, a liberdade de culto e o direito de opinião.

PATRIOTISMO

Como estadista, ele tenta evitar, assim, a cisão da sociedade brasileira, e reafirma a sua contínua defesa da ética, da moral, da família e do patriotismo; enfim, o respeito às cores verde, amarela, azul e branca, além do dístico da nossa bandeira: “Ordem e Progresso”.

Que Deus nos ajude na reconciliação e salve a pátria brasileira!