Grupos de patriotas da Região Metropolitana do Vale do Aço divulgaram nesta segunda-feira (14), a programação das concentrações de patriotas neste Feriado de 15 de Novembro (Proclamação da República). As manifestações pacíficas – que também ocorrem nas principais capitais e cidades brasileiras – solicitam a restituição das garantias e direitos constitucionais.

Denominado Ato de Resistência Civil, o roteiro do feriado terá início às 9h, com o início da concentração em frente ao quartel do 14⁰ Batalhão, em Ipatinga, no alto da Rua Gaivotas, no Bairro Vila Celeste. Às 10h ocorrerá o “Ato SOS Forças Armadas”.

Na parte da tarde, o movimento se transfere para a BR-381, com o início da concentração das Caravanas Regionais do Leste Mineiro. Das 20h30 às 22h, no mesmo local, o Ato de Clamor pela Nação encerra a mobilização do feriado.