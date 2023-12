Os espaços do Instituto Usiminas, em Ipatinga, terão funcionamento diferenciado durante as festas de fim de ano, em razão dos feriados de Natal e Ano Novo. Centro de Memória Usiminas e Biblioteca Central de Ideias, localizada no Centro Cultural Usiminas, fecham a partir do sábado (23/12) e voltam a receber o público normalmente já no novo ano, a partir do dia 4 de janeiro.

Já a bilheteria do Centro Cultural Usiminas está fechada desde quarta-feira (19/12) e volta a abrir no dia 10 de janeiro. Enquanto isso, os ingressos para espetáculos e eventos da programação de 2024 podem ser adquiridos na página do espaço na Sympla (site.bileto.sympla.com.br/institutousiminas/).

As Ruínas da Estação Pedra Mole seguem fechadas para visitação por tempo indeterminado.

CONFIRA OS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:

Centro Cultural Usiminas

Bilheteria

Fechada

19/12 (terça-feira) a 09/01 (terça-feira)

Aberta

A partir do dia 10/01 (quarta-feira). Funcionamento de quarta a sábado, das 12h às 20h, e aos domingos e feriados, 2h antes dos eventos.

Biblioteca Central de Ideias

Fechada

23/12 (sábado) a 3/1 (quarta-feira)

Aberta

A partir do dia 4/1 (quinta-feira). Funcionamento de terça a sábado, das 12h às 20h

Centro de Memória Usiminas

Fechado

23/12 (sábado) a 3/1 (quarta-feira)

Aberto

A partir do dia 4/1 (quinta-feira). Funcionamento de quarta a sábado, das 10h às 18h, e domingo, das 10h às 13h.

Ruínas da Estação de Pedra Mole

Fechada

Visitação suspensa por tempo indeterminado