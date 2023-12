A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga, realizarão, na próxima quarta-feira (27), às 19h, o sorteio da campanha Natal Premiado 2023. Já o prazo para a entrega dos cupons se encerrará às 17h do mesmo dia. O sorteio ocorrerá na sede da Aciapi-CDL, localizada na rua Uberlândia, nº 331, no Centro de Ipatinga, e também será transmitido ao vivo pelas mídias sociais das entidades (@aciapiecdl).

Nesta edição serão sorteados 15 prêmios para os consumidores, dentre eles, uma motocicleta Honda Pop 110i 0 km, duas TV’s de Led 42’ e 12 vales-compra no valor de R$1.000. O comerciário que realizou a venda para o consumidor premiado receberá um voucher com valor específico de acordo com o cupom sorteado. Aquele que efetuar a venda para o consumidor ganhador da moto 0km, receberá R$ 500 em vale-compra, para os comerciários que venderem para os ganhadores das TV’s de Led (R$ 400) e para os comerciários que efetuarem a venda para os ganhadores dos vales-compra (R$ 300).

Conforme o presidente da CDL de Ipatinga, Cláudio Zambaldi, os empresários ainda podem adquirir mais cupons da campanha Natal Premiado 2023 para serem distribuídos para os clientes. “Os empresários e lojistas que precisarem de mais cupons podem ligar para o número (31) 3828-5151 e falar com os representantes do setor comercial da Aciapi-CDL”, afirmou.

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, explicou que a campanha Natal Premiado permite que o empresário presenteie os consumidores, retribuindo a prioridade que eles dão para o seu estabelecimento. “No período natalino, diversos clientes saem às ruas à procura de presentes. Então, essa é uma oportunidade dos lojistas incluírem os consumidores na campanha Natal Premiado”, ressaltou.

A gerente da loja Flags Realce, Silmara Vargas, afirma que está contente com a grande procura pelos cupons da Campanha Natal Premiado. “A nossa expectativa para o natal está bem positiva, afinal, essa é a melhor época do ano. Também estamos empolgados com a Campanha Natal Premiado porque ajuda a incentivar os clientes a comprar. Esse ano nós tivemos um ponto muito positivo em relação aos anos anteriores, temos um número maior de clientes que já estão querendo preencher os cupons”, pontuou.

HORÁRIO ESPECIAL DE NATAL

De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), até sexta-feira (22), as empresas poderão funcionar das 9h às 20h. No sábado (23), o expediente será das 9h às 18h e no domingo (24), das 9h às 13h. Na segunda-feira (25), as lojas de rua estão fechadas. O funcionamento do comércio será retomado normalmente na terça-feira (26).