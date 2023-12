O Vale do Aço sempre foi um importante celeiro cultural e um polo cultural bem notado do Estado. Por aqui se destacam várias vertentes artísticas desde sempre. Temos artistas que já foram noticiados no contexto local, regional, nacional e internacional. Não é diferente na cultura Hip-Hop da região que possui importantes artistas que sempre vem se destacando. Na última terça-feira (19), às 16h ocorreu, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em Belo Horizonte, uma importante homenagem aos agentes da cultura que foram e são destaques na região. Entre milhares de militantes, os artistas Luiz Carlos, o C2, Andressa Farias, Preta Lua e Wesley Luiz Costa Ribeiro, o B-boy Luizin receberam um certificado de reconhecimento pelas mãos da então deputada Andreia de Jesus, que também é autora da homenagem.

A cultura Hip-Hop do Vale do Aço é tão antiga como qualquer movimento do Hip-Hop brasileiro. O motivo é que a região é bastante próspera e sempre atraiu a prosperidade. A região é tão rica que sempre possibilitou o aquecimento da economia local, fazendo com que as pessoas exercessem seu extinto consumidor, comprando e usufruindo do melhor das tecnologias.

A tecnologia foi bastante responsável pela difusão do Hip Hop no mundo. No Vale do Aço não foi diferente. As cidades receberam muito cedo a cultura do Funk e o Soul, culturas que antecedem o Hip Hop, e graças a isso, a região foi agraciada de passar pela transição do Funk e Soul para o Hip-Hop. Ou seja, ao mesmo tempo que chegou, através de filmes em todos os estados brasileiros, o Hip-Hop chegou facilmente em Minas Gerais e o Vale do Aço não ficou de fora. O filme responsável pela popularização da difusão no Hip-Hop brasileiro foi o Beat Street de 1984.

C2

Luiz Carlos é produtor cultural do Vale do Aço, atua nas cidades de Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga desde 2013, é organizador da Batalha do Coliseu na cidade de Timóteo, MC, Rapper, professor oficineiro e poeta. Formação: Ensino Médio completo, Psicologia (cursando) Projetos: Batalha do Coliseu, Sarau Corpo e Alma, Organiza a Batalha do Coliseu desde 2017 além de organizador é mestre de cerimônia e poeta. A Batalha do Coliseu realiza anualmente a disputa do regional do Vale do Rio Doce do duelo de Mc ‘s Nacional.

PRETA LUA

Preta Lua é produtora cultural e leciona dança afro-brasileira, graduada no grupo Raiz de Quilombo de Capoeira. Ela está envolvida com danças afro-brasileiras há cerca de oito anos, incluindo tambores de crioula, maculelê, samba de roda, samba corrido, Kuduro e Kazukuta. Além disso, é uma grande representante cultural e respeirada em todo leste de Minas Gerais.

B-BOY LUIZIN

O artista B-boy Luizin possui curso superior em Gestão de Segurança Pública e Privada, técnico em Administração de Empresas, estudante de Jornalismo, fotógrafo, empreendedor na área da Construção Civil, Educação e Comunicação, capoeirista, b-boy, pesquisador e ativista da cultura Hip-Hop. Há anos ajuda crianças e adolescentes nos bairros periféricos da cidade.

Já percorreu várias cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais palestrando, dançando, sendo jurado de competições importantes, e fazendo cobertura de eventos de Hip-Hop e arte em geral. Fundou o Coletivo Cultura Urbana (2010), integrou o Revolution Break Crew (1999), desde meados de 2004, e o Vila Velha Força Break (1996), desde de 2022.

Interagiu com artistas brasileiros de renome nacional e internacional como: Dum Dum do Facção Central, Rodrigo Teaser, Crônica Mendes, Realidade Cruel, Djonga, Marcos Mohai, o homem mais forte do Brasil, Gog, Japão do Viela 17, DJ Caíque que já foi o personagem macaco da TV Cruj no SBT, Cris do SNJ, Dexter, MV Bill entre outros nomes importantes do cenário nacional através da importante mídia também criada pelo Bboy Luizin, o site Portal de Cultura Urbana. Além disso possui uma importante mídia local, Agora Vale do Aço que traz notícias da região do Vale do Aço, Minas Gerais, Brasil e do mundo.

Serviço:

Agentes da cultura Hip-Hop do Vale do Aço são homenageados na ALMG em BH

Redes sociais dos artistas:

Instagram:

https://www.instagram.com/c2.luizcarlos.meamo/

https://www.instagram.com/preta_lua_/

https://www.instagram.com/b.boyluizin/