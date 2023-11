Começaram na última segunda-feira (6), as filmagens da nova produção sobre as pioneiras do espiritualismo, as Irmãs Fox. Escrito e dirigido por Wagner de Assis, o filme conta a trajetória das três mulheres americanas que tiveram um importante papel na origem do Moderno Espiritualismo Ocidental. Katherine “Kate” Fox, Leah Fox e Margaret “Maggie” Fox são conhecidas, principalmente, pelas “mesas girantes” – um fenômeno da natureza mediúnica amplamente difundido na Europa e nos Estados Unidos e iniciado em 31 de março de 1848 por uma das irmãs.

“Há uma relevância enorme em ver como, desde aqueles tempos, temos algumas coisas que não mudam: as mulheres pioneiras, um mundo em busca de respostas para suas questões mais profundas – de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido de nossas vidas – assim como erros e acertos com questões espirituais”, comenta o diretor Wagner de Assis.

“Vamos filmar o início do que o escritor Arthur Conan Doyle batizou de ‘uma invasão organizada’ dos espíritos. Só que essa invasão teve um preço que resulta na incrível história épica dessas mulheres. O filme é, também, uma retratação histórica que destaca o valor e esforço delas por uma causa humana e espiritual em função de um mundo melhor”, completa.

Kate, Leah e Maggie Fox serão interpretadas pelas atrizes americanas Jamie Hughes, Sionne Elise e Marie Mchugh, respectivamente. As filmagens ocorrem nos interiores de casarões do Rio de Janeiro (RJ) que remetem à época do filme e os exteriores serão rodados em fazendas e cidades antigas dos Estados Unidos

O longa-metragem da Cinética Filmes é coproduzido pela Star Original Productions, com distribuição da Star Distribution.