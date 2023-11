Minas Gerais encerrou o mês de outubro passado com um total de 6.944 novas empresas abertas em todas as regiões do Estado, o que representa aumento de 1,21% em relação ao mês anterior (6.861 empresas). Se comparado ao mesmo mês do ano passado, a alta alcança 18,54%, já que em outubro de 2022 Minas abriu 5.858 novos negócios.

Os dados integram o relatório de registros mercantis da Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg), divulgado nesta sexta-feira (10/11). A autarquia é responsável pelos registros mercantis como abertura, alterações e encerramentos de empresas no estado.

Segundo o relatório da Jucemg, no acumulado do ano já são 72.661 novas firmas em todas as regiões do Estado, volume 9,61% maior que em igual período de 2022 (66.291 empresas).

As dez cidades que mais abriram empresas em Minas em outubro, conforme a Jucemg, foram Belo Horizonte (1.803), Uberlândia (426), Contagem (232), Juiz de Fora (223), Uberaba (142), Montes Claros (120), Divinópolis (113), Ipatinga (96), Governador Valadares (95) e Nova Lima (94).

O levantamento aponta também que 3.914 empresas encerraram atividades em outubro, elevação de 12,93% em relação a setembro (3.466 baixas) e de 16,25% na comparação com outubro do ano passado (3.367 baixas). No acumulado do ano, as extinções somam 41.356 registros, contra 38.812 verificados nos mesmos meses do ano passado (alta de 6,55%).

O estudo da Jucemg considera empresas de qualquer porte, com exceção dos MEIs (microempreendedores individuais), cujas inscrições são realizadas diretamente no Portal do Empreendedor do governo federal, sem passar pelas juntas comerciais estaduais.