O deputado federal André Janones (Avante-MG) repassou 76% de suas emendas parlamentares para a Prefeitura de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, que é governada pela ex-namorada e ex-assessora, Leandra Guedes. No total, foram R$ 58,4 milhões destinados para o município nos últimos quatro anos. Desse montante, R$ 25 milhões foram transferidos via “Emendas Pix”, criticadas por serem repassadas sem cumprir todos os critérios de transparência e fiscalização.

Nascido em Ituiutaba, Janones fez da cidade a que mais recebeu recursos por emendas pix em todo o Estado. O valor é quase quatro vezes maior do que o destinado a Belo Horizonte, que recebeu R$ 7,2 milhões.

Uma das principais aplicações das emendas enviadas pelo deputado, que é aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foram shows sertanejos, em quatro festas ao longo deste ano. Os eventos tiveram o custo de R$ 9 milhões aos cofres públicos, segundo o Estadão. Desse total, R$ 2,4 milhões foram custeados com as emendas de Janones.

Entre os artistas contratados, estão Gusttavo Lima – cujo cachê, de R$ 704 mil, foi o mais alto -, Jorge e Mateus, Zezé Di Camargo e Luciano, Alok e João Neto e Frederico.

De acordo com a reportagem, a Prefeitura de Ituiutaba não apresentou prestações de contas ao governo federal sobre o uso das emendas pix pelo fato de ainda estarem em execução e não terem sido gastos em sua totalidade.

O município também afirma que a verba repassada pelo deputado se destinou “à realização de vários investimentos pelo Poder Executivo, que incluem reformas já concluídas e em andamento em cinco praças públicas, campo de futebol, ginásio poliesportivo, unidade de saúde animal, custeio e ampliação dos serviços de saúde oferecidos via SUS, entre outros”.

SUSPEITA DE RACHADINHA

André Janones é suspeito de se apossar de uma parte da remuneração dos assessores parlamentares pagas pela Câmara dos Deputados, prática que ficou conhecida como “rachadinha”. Um dos motivos do desvio, segundo as investigações, seria para cobrir um rombo em suas contas pessoais causado pela sua campanha à Prefeitura de Ituiutaba, em 2016. A atual prefeita, Leandra Guedes, na época assessora, teria sido uma das operadoras do esquema.

O pedido de investigação, atendido pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), se baseia em áudio em que o parlamentar informa a assessores que alguns deles teriam que devolver parte dos salários para ajudá-lo arcar com esse prejuízo. O caso também já avançou no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, onde o PL pede a cassação do parlamentar.

“Tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas quando a minha campanha de prefeito deu um prejuízo de R$ 675 mil, na campanha. Elas vão ganhar a mais para isso”, afirmou.

Em suas redes sociais, Janones disse esperar que a agilidade na apuração dos fatos. “Assim, restará comprovado cabalmente que nunca houve qualquer crime cometido em meu gabinete. Fico feliz com a celeridade com que tudo tem sido tratado e muito certo de que a verdade sempre prevalecerá”, afirmou.

