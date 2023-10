O bilionário Elon Musk teve uma perda de US$ 25 bilhões, cerca de R$ 126 bilhões, nessa quinta-feira (19). A redução se deu ao preço das ações da Tesla, uma das empresas de Musk, que apresentaram queda de 10%. A queda expressiva das ações se deu após a fabricante de veículos elétricos divulgar seu balanço financeiro do terceiro trimestre deste ano. Em comparação com o segundo trimestre, a companhia apresentou queda de 8,6%, com receita de US$ 19,6 bilhões.

De acordo com a Forbes, Musk, que detém aproximadamente 21% da Tesla, responsável por 68% de sua riqueza, viu seu patrimônio líquido despencar após a companhia divulgar uma receita de US$ 19,6 bilhões no terceiro trimestre, o que representa uma queda de 8,6% em relação ao segundo trimestre, quando a companhia atingiu US$ 21,3 bilhões em faturamento. A montadora também reportou lucros de US$ 0,66 por ação.

Ambas as métricas ficaram aquém das expectativas dos investidores, de acordo com a FactSet, que previu que a empresa traria US$ 24,2 bilhões em receita e US$ 0,72 por ação em lucros.

Apesar do balanço ruim, analistas afirmam que a maior parte da culpa pela queda no preço das ações se deve às declarações recentes de Musk sobre a economia global mais ampla durante uma teleconferência de resultados, onde ele lamentou que “os custos de juros nos Estados Unidos aumentaram substancialmente” e descreveu o mercado atual como “um ambiente econômico desafiador”, ao explicar a necessidade da empresa de baixar os preços e moderar as expectativas iniciais para o novo produto Cybertruck.

Analistas da Bernstein escreveram em uma nota que, embora o relatório de resultados não tenha sido bom, o “comentário durante a teleconferência de resultados foi ainda mais preocupante”. Analistas da Wedbush chamaram a teleconferência de resultados da Tesla de um “mini desastre”, onde Wall Street “queria entender a queda das margens e os constantes cortes de preços observados globalmente”, mas em vez disso ouviu “um Musk muito mais cauteloso que se concentrou em taxas de juros mais altas, investimentos em FSD/AI (direção autônoma total/inteligência artificial) e destacou o caminho difícil para a produção do Cybertruck nos próximos 12 a 18 meses”.

Após obter ganhos significativos nos primeiros dias da pandemia de Covid-19, o preço das ações da Tesla subiu mais de 1.300% entre março de 2020 e novembro de 2021, atingindo o pico de US$ 410. No entanto, nos dois anos seguintes, a empresa enfrentou altos e baixos.

Em 2022, o preço das ações caiu 65% para pouco mais de US$ 100 durante uma desvalorização mais ampla do mercado, mas em 2023 houve uma recuperação parcial que elevou o preço das ações em 130%. Atualmente, os papéis valem em torno de US$ 221.

Hoje, a Tesla tem um valor de mercado de US$ 695,7 bilhões, tornando-a a oitava maior empresa do mundo em capitalização, de acordo com a Motley Fool.

Com a queda, estimamos que o patrimônio líquido de Musk agora seja de US$ 231 bilhões. Ele ainda é a pessoa mais rica da Terra.