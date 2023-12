Quatro empresas do Vale do Aço e uma do Médio Piracicaba serão lançadas como franquias, na próxima quinta-feira (7), em Ipatinga. São elas: Ocean Way – Hawaiian Food; Mico Leão Casa Festas; e Moto Shop Show Service – de Ipatinga; Hospital Veterinário Popular (Ipatinga, Fabriciano e Timóteo); e Buffet Barenze (João Monlevade). Os interessados em conhecer os negócios que podem ser uma oportunidade de investimento devem se inscrever, gratuitamente, por meio deste link.

O lançamento será no Hotel San Diego, às 19h, e terá a participação do apresentador de TV, Marcelo Tás. Durante o evento, os empreendedores vão apresentar seus negócios, produtos e serviços. Durante cinco meses, eles participaram do programa Minas Franquia, uma parceria entre o Sebrae Minas e a Associação Brasileira de Franchising (ABF) que oferece consultoria e acompanhamento para pequenos negócios que buscam expandir sua atuação no mercado por meio do modelo de franquias.

O consultor do Sebrae Minas responsável pelo programa na região, Francismar Valadares, destaca que o evento é uma oportunidade de apresentar para o mercado empresas com uma gestão sólida, que têm negócios de destaque na região. “Também é um momento para quem busca novas ideias empreendedoras, porque será possível conhecer as franquias lançadas e que têm um potencial de crescimento muito grande”, explica.

HISTÓRICO DE SUCESSO

Desde 2015, cerca de 20 empreendimentos na região foram franqueados pelo Programa Minas Franquia. Com disponibilidade de inscrição a qualquer momento, a iniciativa oferece suporte técnico a micro e pequenas empresas escaláveis. Após análise, os aprovados passam por avaliação presencial e recebem 80 horas de consultoria, por um período que pode variar de cinco a 12 meses. Ao final, as empresas são lançadas para o mercado, em um evento que que consolida todo o processo.

A empresa Jaleca é uma das histórias de sucesso do programa no Vale do Aço. A proprietária Ana Luiza Gomes identificou um nicho no mercado de confecção de jalecos não convencionais, ao iniciar o curso de Odontologia. Então, em 2018, fundou a Jaleca, com três funcionárias, e logo a demanda aumentou. Dois anos depois, ela participou do Minas Franquia, o que possibilitou a expansão do negócio para 23 unidades em diversos pontos do país, e até internacionalmente, com uma franquia em Portugal. A produção saltou de 300 para cinco mil unidades mensais, contando com 30 funcionários e uma fábrica terceirizada em São Paulo.

Serviço:

Lançamento de Franquias Ipatinga

Data: 07/12: quinta-feira

Horário: 19h às 21h

Local: Hotel San Diego Ipatinga