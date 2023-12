O Governo Federal avalia acabar com os cursos de licenciatura 100% à distância no Brasil. Um grupo técnico foi constituído no MEC para discutir os impactos desta medida. A informação é do ministro da Educação, Camilo Santana

“A ideia do Ministério é não permitir mais cursos 100% EAD e vamos definir se vai ser 50%, se vai ser 30% [do limite para aulas da formação on-line]”, disse nesta terça-feira (5). A declaração foi dada durante a apresentação dos resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) de 2022.

Um dos desafios do grupo, segundo o site O Antagonista, é definir um percentual máximo para atividades virtuais. O ministro da Educação, entretanto, não disse quais formações poderiam se afetadas com a medida.