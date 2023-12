A Prefeitura de Coronel Fabriciano realizou nesta sexta-feira (15), solenidade de posse dos novos servidores concursados da Educação. Ao todo, foram empossados 45 dos 48 aprovados nos concursos públicos 01/2020 e 02/2022. Os efetivados irão recompor e reforçar os quadros da Educação já visando o próximo ano letivo.

A solenidade aconteceu no auditório do Paço Municipal com a participação do prefeito Marcos Vinicius; vice-prefeito, Sadi Lucca; secretários municipais, com destaque para o secretário de Governança Educacional e Cultura, Serra Negra e a secretária de Gestão e Transparência, Lidiani Gomes.

A equipe da gerência de Gestão e Pessoas também esteve presente para repassar as orientações sobre os principais direitos e deveres dos servidores públicos da Prefeitura de Coronel Fabriciano para os recém-efetivados.

O prefeito Marcos Vinicius deu as boas-vindas e frisou a importância do trabalho que será desempenhado pelos novos servidores da educação municipal, hoje com cerca de 10 mil alunos.

“Fico feliz pelo momento. Mas antes, tivemos de acertar ‘a casa primeiro’ e fortalecer o Instituto de Previdência Própria (Prevcel) e assim efetivar os novos funcionários. O concursado é a memória do município e representa a continuidade de um trabalho. E este ritmo é importante para a gestão, principalmente, para a educação. Agora, vamos ter a oportunidade de qualificar estes profissionais que irão trazer mais qualidade no dia-a-dia do ensino oferecido pelo município”, comentou o prefeito.

REDE DE EDUCAÇÃO FORTALECIDA

Os novos servidores vão ocupar cargos de auxiliar de educação infantil, professor de educação básica (inglês, matemática e português), secretário escolar e monitores de apoio à infância (MAIN) e à pessoa com deficiência (MAPD).

A nova efetivada, Maria de Lourdes Vasconcelos, trabalha como Monitora de Apoio à Infância (MAIN) e está cheia de expectativa para exercer o cargo. “Eu trabalhava no comércio, mas gosto muito de criança e quando soube do concurso, decidi fazer e deu certo! Minha expectativa é ganhar experiência, procurar cursos na internet para melhorar meu desempenho e saber lidar melhor com as crianças e os desafios que virão”, resume.

O secretário de Educação, Carlos Alberto Serra Negra, explica que estes cargos foram criados por força de lei, com aprovação do Legislativo, conforme a demanda da Educação foi se ampliando. “A maioria dos concursados empossados hoje já trabalha na educação, mas em regime de contrato e hoje estão efetivando como servidor. Isso é muito bom que estreita a ligação destes profissionais com a escola e impacta positivamente na qualidade do ensino”, conclui.

Atualmente, o município está com mais dois editais abertos com vagas para Educação. São eles, o processo seletivo (edital 03/2023) com 132 vagas e inscrições até o 22/12; e o segundo, é o concurso público (edital 023/2023) com 305 vagas, inscrições entre o dia 15/01 até 15/02 de 2024.