A comunidade de Timóteo e região terá a oportunidade de conhecer os talentos empreendedores dos estudantes da rede municipal de ensino no próximo sábado (11), na Praça 1º de Maio, Centro Norte. De 9h às 16h, ocorrerá a Feira Empreendedores do Futuro, evento que envolve cerca de seis mil alunos de 20 escolas da Educação Infantil ao Ensino Fundamental. A feira tem como tema “O dever de hoje é construir o amanhã” e apresentará projetos de empreendedorismo social, ambiental e de aprendizagens.

A Feira Empreendedores do Futuro, integra as ações do Programa Nacional de Educação Empreendedora implantado na rede municipal no final do ano passado, que visa estimular a cultura empreendedora para desenvolver potencialidades e gerar transformações na sociedade. O projeto é resultado da parceria entre a Prefeitura de Timóteo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

A Educação Empreendedora estimula e oferece ferramentas para que os alunos desenvolvam sua capacidade empreendedora e construam iniciativas para a melhoria da realidade da comunidade escolar e da sociedade. Além de conhecer as ideias e os projetos dos estudantes que se propõem a transformar o futuro, será disponibilizado ao público um espaço kids para que as crianças possam se divertir.