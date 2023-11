O projeto Atletas do Futuro, uma iniciativa do Ajudôu que visa promover a inclusão social de crianças e adolescentes por meio do esporte, entregou uniformes gratuitos para 300 alunos nas cidades de Ipatinga, Nova Era e Santana do Paraíso. Essa ação tem o objetivo de garantir que todos os alunos tenham acesso a equipamentos de qualidade para suas atividades esportivas.

A entrega de uniformes é um dos momentos mais esperados pelos alunos dos projetos do Ajudôu, e no mês de outubro, a organização proporcionou essa alegria a centenas de jovens. No município de Santana do Paraíso, a entrega dos uniformes ocorreu na terça-feira, em uma cerimônia na Quadra Poliesportiva Municipal, onde ocorrem as aulas de vôlei do projeto. Esta ação beneficiou dezenas de crianças que participam do Atletas do Futuro na cidade.

No município de Nova Era, 100 alunos do futsal receberam o material esportivo no último dia 26, garantindo que eles estejam bem equipados para as aulas. Em Ipatinga, a entrega dos uniformes para os atletas que praticam futebol aconteceu no dia 4 de outubro, fortalecendo o compromisso do projeto Atletas do Futuro em proporcionar recursos para que todos os alunos tenham uma experiência esportiva de qualidade.

O projeto Atletas do Futuro, realizado pelo Ajudôu, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. É possível graças ao patrocínio de empresas como a Fundação Emalto, que apoia as aulas de vôlei, a Nova Era Silicon, que contribui para o futsal, e o Cartão de Todos, que patrocina o futebol.

Júlio César Lana Jaques, fundador do Ajudôu, enfatizou a importância desses uniformes para a prática esportiva das crianças e adolescentes beneficiados. Ele afirmou: “Na maior parte das vezes, nossos alunos não possuem condição financeira para comprar os materiais necessários para a prática esportiva. A entrega de uniformes é um gesto que vai além de vestir as crianças; é um ato de proporcionar igualdade de oportunidades e promover o desenvolvimento social e físico de nossos jovens”.

SOBRE O AJUDÔU

O Ajudôu já beneficiou mais de 40 mil jovens em mais de 70 cidades de 7 estados diferentes, oferecendo aulas gratuitas não apenas de judô, mas também de outras modalidades esportivas como vôlei, futebol, basquete, handebol, natação, xadrez, futsal e karatê. A iniciativa destaca-se por seu compromisso em proporcionar oportunidades para jovens de em situação de vulnerabilidade social, promovendo a inclusão e o desenvolvimento de futuros atletas.