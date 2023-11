No dia 12 de outubro foi lançado nos cinemas brasileiros, o filme ‘Uma Fada Veio Me Visitar’. Baseado no livro da autora Thalita Rebouças, o longa foi estrelado por Xuxa Meneghel, mas não atraiu público suficiente para permanecer em cartaz.

Com apenas três semanas de exibições, muitas salas já tiraram o longa do circuito. Em São Paulo, por exemplo, não há mais sessões. Na rede UCI, apenas as cidades do Rio de Janeiro e Salvador possuem horários disponíveis.

De acordo com a ComScore, entre os dias 12 a 15 de outubro o filme Uma Fada Veio Me Visitar, ocupou apenas a décima colocação entre os mais assistidos, arrecadando R$ 899 mil em bilheterias.

Já nas apurações seguintes, o filme de Xuxa não aparece na lista dos 10 filmes mais assistidos nos cinemas do país.

*Com informações do Pleno.News