Desde o início desta semana, famílias e instituições cadastradas no Banco de Alimentos “Gemina Alves Linhares”, de Ipatinga, estão recebendo produtos tradicionais que compõem a ceia de Natal. A ação só foi possível graças a doação feita pela Usiminas, que entregou ao equipamento público 846 kits contendo peru e pernil, além de 787 chocotones.

A estimativa da equipe que gerencia o Banco de Alimentos é de que sejam atendidas cerca de 800 famílias. “Foi solicitada uma relação de nomes a todos os Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e esses produtos estão sendo entregues a essas famílias, aproximadamente 25 a 28 famílias por território. Pessoas atendidas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Ipatinga também foram contempladas. Estão sendo atendidas ainda algumas instituições como a Associação Centro de Convivência Espaço da Família, a ACCEF”, detalhou o gerente do equipamento, Chico Panorama.

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, fez questão de agradecer a doação dos itens natalinos realizada pela Usiminas, mas não se esqueceu, também, de destacar a relevância da contribuição dos outros parceiros, que durante todo o ano destinam alimentos para que o trabalho de segurança alimentar realizado pelo Banco de Alimentos seja garantido.

“Quero expressar minha profunda gratidão a todos os nossos parceiros, como redes de supermercados e sacolões, que têm contribuído para o trabalho essencial do nosso Banco de Alimentos durante todo o ano. Produtos que seriam desperdiçados, por serem considerados sem valor comercial, chegam à mesa de muitas famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio do Banco. Esse trabalho só é possível graças às doações e aos servidores e voluntários que preparam as cestas. Em 2024 esse trabalho continuará cada vez mais forte”, adiantou.

UM PRESENTE DE NATAL

Quem acompanha de perto, diariamente, a entrega dos kits e chocotones, percebe a alegria dos usuários do Banco de Alimentos. “Eles recebem com muita alegria, como se fosse um presente de Natal”, descreve o gerente do Banco.