Há 54 anos, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) desempenha um papel fundamental na promoção da saúde, estabelecendo-se como uma instituição comprometida com o bem-estar da comunidade. Ao longo dos anos, a FSFX tem se destacado pelo seu compromisso em oferecer serviços de qualidade, expandindo programas e projetos que têm impactado positivamente a vida de milhares de pessoas. Entre os inúmeros motivos para celebrar, a FSFX destaca diversas ações, projetos, indicadores positivos de atendimentos em saúde.

Para o diretor-presidente da instituição, Flaviano Feu Ventorim, em toda sua trajetória, ao longo de mais de cinco décadas, a FSFX vem atestando a qualidade dos serviços prestados por meio de auditorias, acreditações, bem como prêmios e reconhecimentos. “Por meio de investimentos contínuos em infraestrutura e tecnologia de ponta, e contando com uma equipe dedicada e humanizada, a FSFX tem se mantido à frente no cuidado com a saúde ao longo dessas cinco décadas, priorizando sempre a qualidade na assistência e a humanização no atendimento”, celebra Flaviano.

Como referência em atendimento de saúde para 840 mil habitantes de 35 municípios da macrorregional, macroleste e macronordeste de Minas Gerais, o Hospital Márcio Cunha (HMC), em 2023, foi reconhecido por sua atuação notável ao receber o Prêmio Líderes do Índice Valor Saúde Brasil (IVSB) 2023, classificada pelo seu desempenho de excelência na linha de cuidado “Condutas em Arritmia Cardíaca”. A unidade também está entre as melhores do país, de acordo o levantamento, World’s Best Hospitals 2023 – divulgado pela revista americana Newsweek. O HMC foi classificado como o 21º melhor hospital do Brasil e o 4º de Minas Gerais.

Entre seus propósitos na prestação de serviços de alta qualidade a pacientes via SUS, o HMC, realizou, de janeiro a outubro de 2023, cerca de 17 mil atendimentos na hemodiálise, mais de 10 mil internações, cerca de 11 mil procedimentos de quimioterapia e radioterapia, quase cinco mil cirurgias e mais de dois mil partos, sendo 4º Hospital em número de internações e 6º em número de partos no estado, para atendimentos do SUS.

A Fundação também é referência em saúde na microrregião de Itabira, onde administra o Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), que opera em 100% dos atendimentos pelo SUS, sendo responsável por 53% das internações no município e referência para mais de doze municípios da região. O hospital oferece assistência ambulatorial, internação, UTI, maternidade, centro cirúrgico, transporte de paciente e serviços de diagnóstico.

DESTAQUES 2023

Em 2023, a FSFX celebrou um marco importante na sua história, quando comemorou 20 anos de acreditação na Organização Nacional de Acreditação (ONA). O Hospital Márcio Cunha foi a primeira unidade hospitalar do país a conquistar a acreditação nível 3. O HMC estabeleceu um modelo de excelência em gestão com foco na qualidade e segurança do paciente, sendo reconhecido por sua capacidade em atender aos criteriosos padrões estabelecidos pela ONA.

Ainda este ano, o Programa de Residência Médica da FSFX abriu as portas para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento padrão profissional e científico de médicos no HMC e HMCC. Foram disponibilizadas 41 vagas para 14 programas, que são credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação (CNRM/ MEC).

O ano de 2023 também foi marcado por iniciativas pontuais na promoção da saúde nas unidades da Fundação. A inauguração do novo Centro Integrado de Medicina Nuclear e a aquisição do moderno equipamento para tratamento de câncer e outras doenças, o PET-CT, representaram um marco na história da Instituição. O equipamento foi adquirido com recursos públicos, via emenda parlamentar, e permite a realização de exames de imagem em alta complexidade. Um investimento de cerca de R$ 15 milhões, entre recursos próprios e público, visto que, o novo exame pioneiro na região, passa ser referência para pacientes de 135 municípios do Vale do Aço, Leste e Nordeste de Minas, com atendimento via SUS.

A inauguração de 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva no HMC, com um investimento de cerca de R$ 10 milhões em infraestrutura, maquinário e tecnologia de ponta, possibilitou um avanço na capacidade assistencial no atendimento da macrorregião do Vale do Aço.

Os cuidados e a evolução dos bebês prematuros e crianças com necessidades de cuidados especiais foram celebrados na comemoração dos 20 anos de atuação da UTI Neonatal e Pediátrica do HMC. A unidade possui atualmente 20 leitos, sendo 15 deles neonatal e cinco leitos para atendimento pediátrico. A unidade conta com a atuação de uma equipe multidisciplinar e o auxílio de equipamentos modernos para garantir todo o suporte necessário a bebês prematuros com dificuldades respiratórias, no tratamento de doenças graves e na recuperação cirúrgica dos pacientes. Outro diferencial da UTI Neonatal e Pediátrica do HMC é o acolhimento e a ações humanizadas no cuidado com o binômio, mãe e recém-nascido.

Além dos números expressivos, a Fundação reafirma seu compromisso em atuar com acesso igualitário à saúde. Em 2024, a FSFX segue empenhada em expandir suas ações e parcerias, buscando sempre aprimorar os serviços oferecidos e contribuir de maneira significativa para o bem-estar da comunidade.