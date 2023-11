Há duas décadas, o Bazar Hudson serve e equipa as cozinhas e mesas de Belo Horizonte e possui uma trajetória de sucesso e dedicação. Agora, em um capítulo significativo de sua história, o Bazar está com endereço novo para a próxima edição, mas mantém a essência e a tradição de entregar boas marcas em um preço ainda mais baixo. Entre o dia 30 de novembro e 2 de dezembro, o Bazar será inaugurado no Contemporâneo Hall, no Jardim Canadá, em Nova Lima.

A proprietária Renata Hudson compartilha entusiasmada sobre essa nova fase. “São 20 anos de história e de presença em muitos lares. Nós da equipe do Bazar Hudson temos muita gratidão por esta história compartilhada. O foco dessa mudança está no cliente e eu a vejo como um momento de reinvenção e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de deixar o Bazar que já tem uma história tradicional ainda melhor. Sempre que alguém vai mudar de casa, há uma renovação, algumas coisas são mantidas para a nova casa, enquanto, outras serão deixadas para trás pois não fazem mais sentido. Não estamos com o mesmo design, e tudo será um aprendizado, mas temos novidades na experiência de compra que podem ser ainda mais positivas para o cliente” conta.

A mudança de endereço é também um passo estratégico. Perto do antigo local, mas ainda mais acessível, o espaço de eventos está preparado para receber os clientes de maneira mais conveniente. Com estacionamento acessível e opções nas ruas ao redor, a experiência de compras promete ser ainda mais satisfatória.

O Bazar Hudson sempre foi sinônimo de qualidade. Com mais de 30 anos de experiência, o Grupo Hudson mantém parcerias duradouras com fornecedores de marcas renomadas como Fackelman, Zenker, Nordic ware, entre outras. A decisão de tornar o evento mais intimista, mantendo a diversidade de produtos, visa garantir que a qualidade permaneça inabalável, mesmo com preços mais acessíveis.

O público cativo do Bazar Hudson, composto em sua maioria por mulheres entre 35 e 65 anos da classe A e B, sempre buscou produtos para casa de qualidade. Com a mudança de local, a equipe está preparada para a possibilidade de uma diversificação sutil do público, sem perder o foco no atendimento excepcional.

Marcas europeias e americanas renomadas como Fackelman, Zenker, Nordic ware, e a marca própria Hudson Home continuam a ser destaque. Além disso, a edição atual traz uma linha extensa de produtos de Natal, importados diretamente da França e da Holanda, para encantar os clientes neste período festivo.

A evolução do Bazar Hudson também é uma reinvenção pensada com base em pesquisas e nas tendências pós-pandêmicas. A marca permanece firme em sua missão de oferecer um portfólio amplo de produtos de qualidade a preços irresistíveis, mantendo-se como o melhor lugar para fazer um bom negócio.

A INAUGURAÇÃO

A inauguração no Contemporâneo Hall promete surpreender. Com mais de 1.500 produtos em oferta, descontos de até 80%, facilidades de pagamento em até 6 vezes sem juros e um desconto surpresa adicional para pagamentos no caixa a vista e sem parcelamento, o Bazar traz uma experiência de compras única. Além disso, um container exclusivo de produtos da França adiciona um toque internacional à edição, tornando-a verdadeiramente imperdível.

O Bazar Hudson convida a todos a acompanhar essa nova fase seguindo sua página no Instagram @bazarhudson (https://www.instagram.com/bazarhudson/) ou pelo site oficial: https://bazarhudson.com.br. O compromisso com a qualidade, a tradição e a inovação continua prometendo aos clientes uma experiência de compras única em cada edição.

Serviço:

Data: 30/11/2023 e 01, 02 e 03 de dezembro de 2023.

Horário: 9h às 18h. Sem intervalos

Estacionamento com acesso direto a área de compras: valor do estacionamento a ser pago pelo cliente: R$ 30

Local: Contemporâneo Hall (antigo mercado da Boca – Térreo) ao lado do McDonald’s.

Entrada estacionamento: Avenida Canadá, 316, B. Jardim Canadá, Nova Lima/MG

Entrada pedestre: Av. Toronto, 200 – Jardim Canada, Nova Lima – MG, 34007-658

Entrada: Gratuita. Não há necessidade de retirada de ingressos.