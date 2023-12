A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Defesa Civil, mantém o alerta para o período chuvoso e segue com o trabalho de monitoramento das áreas com risco de deslizamento e alagamentos na cidade.

Na tarde dessa quinta-feira (30), a cidade foi atingida por uma forte chuva acompanhada de vento, mas com baixa precipitação – em torno de 7,2 milímetros. O órgão municipal ainda trabalha na apuração do índice relacionado a intensidade do vento.

Segundo a Defesa Civil, foram registrados destelhamentos, queda de árvores e pequenos deslizamentos de terra, mas sem nenhum chamado de urgência no município.

A ocorrência de maior gravidade foi na Rua Maria Matos, no Centro, onde caiu um telhado de um estabelecimento comercial atingindo três veículos que estavam estacionados próximo ao local. O prejuízo foi apenas material e ninguém se feriu na ocorrência.

As equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbano atenderam a ocorrência de pronto. Além de avaliar os danos, eles trabalharam na liberação da Rua Maria Matos, ocorrido por volta das 21h30. O proprietário do estabelecimento que foi destelhado também auxiliou no trabalho.

A Defesa Civil já fez a vistoria no local e posteriormente será emitido o relatório.

DEFESA CIVIL À POSTOS

O alerta de fortes chuvas, emitido pela Defesa Civil Estadual, se mantém até esta sexta-feira, 1º/12.

As equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura, trabalham também em outras ocorrências pontuais pela cidade. E segue em regime de plantão para atender eventuais ocorrências de danos que possam ser causados pelas chuvas.

Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil, pelo 3406-7352.

AÇÕES RECOMENDADAS

– Evite enfrentar o mau tempo;

– Observe alteração nas encostas;

– Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

– Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;

– Nunca se abrigue debaixo de árvores isoladas;

– Evite estacionar próximo a árvores ou linhas de energia elétrica.