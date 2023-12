Está aberto o processo seletivo para as novas turmas do Programa Aprendiz Usiminas. As vagas são para a Usina de Ipatinga e para a Mineração Usiminas, em Itatiaiuçu, com previsão de início em fevereiro de 2024. As inscrições vão até 10 de dezembro. Para mais informações, acesse o site usiminas.gupy.io.

Para participar do programa, é preciso ter entre 17 e 22 anos e estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio. Nesta edição serão contemplados os cursos de Processos Siderúrgicos, Ponte Rolante, Manutenção Eletromecânica, Manutenção Mecânica, Manutenção de Equipamentos à Diesel e Manutenção Elétrica.

Desde o início de suas operações, a Usiminas oferece oportunidades para jovens profissionais darem os primeiros passos na carreira na indústria. Em linha com o seu Programa de Diversidade e Inclusão, a companhia reforça que as oportunidades são abertas também para pessoas com deficiência de todas as idades.

“O Programa Aprendiz Usiminas é uma porta de entrada para o universo profissional. Durante essa jornada, os participantes têm a oportunidade de desenvolver as competências exigidas pelo mercado, dando os primeiros passos para um futuro profissional sólido e competitivo”, explica a analista de Recursos Humanos, Rita Mendonça Almeida.