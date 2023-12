Em virtude da habitual redução no número de usuários durante as férias escolares, a Saritur informou nesta quarta-feira (27) que certas linhas de ônibus do município sofrerão alterações em alguns horários até o dia 31 de janeiro.

A adequação de férias pode ser suspensa a qualquer momento, caso haja necessidade. Informações podem ser obtidas pelo telefone: 3829-8190 ou pelo APP Buse.

No feriado do Réveillon (1º/01), todas as linhas funcionarão com horário de domingo.

As mudanças previstas, discutidas junto à empresa concessionária dos serviços de transporte coletivo, são as seguintes:

Linha 031: Alto Bom Jardim-Centro

7h40 – Centro-bairro

8h25 – Bairro-Centro

Linha 090 (Alto Canaãzinho-Centro)

8h30 – Centro-bairro

9h – Bairro-Centro

15h20 – Centro-bairro

Linha 104 (Veneza ll-Bom Retiro)

17h – Saindo do Veneza ll

Linha 300 (Bom Jardim-Hospital)

20h10 – Bairro-Hospital

Linha 301 (Bom Jardim-Centro)

6h30 – Bairro-Centro 02

17h20 – Centro-Bairro

18h25 – Centro-Bairro

19h50 – Bairro-Centro

21h – Bairro-Centro

Linha 302 (Bom Jardim-Centro via grota IAPI)

11h25 – Centro-bairro

Linha 303 (Bom Jardim-Centro via Ideal)

17h25 – Bairro-Centro)

Linha 305 (Esperança-Centro)

10h – Centro-Bairro

10h40 – Bairro-Centro

18h40 – Centro-Bairro (Atendimento pela linha 309)

Linha 308 (Ideal-Centro via Iguaçu)

21h20 – Centro-Bairro

21h45 – Bairro-Centro

Linha 400 (Limoeiro-hospital)

16h20 – Bairro-Hospital

Linha 500.1 (Vila Celeste-Hospital via Horto)

16h20 – Bairro-Hospital)

Linha 600 (Bethânia-Hospital)

11h40 – Hospital-Bairro – sai do CDP Usiminas (02)

18h – Bairro-Hospital – sai do Dep. Bethânia (02)

20h40 – Bairro-Hospital

22h20 – Hospital-Centro – sai do Horto (02)

Linha 601 (Bethânia-Centro)

7h55 – Bairro-Centro – Sai do Dep. Bethânia (02)

8h15 – Bairro-Centro – Sai do Dep. Bethânia (02)

13h10 – Centro-Bairro

13h50 – Bairro-Centro (02)

Linha 604 (Bethânia-Centro – Rua Argel)

18h40 – Bairro-Centro

Linha 700 (Vila Militar-Hospital)

8h15 – Bairro-Hospital – Sai do Dep. Bethânia (02)

12h10 – Bairro-Hospital – Sai do Posto de Saúde (02)

17h20 – Hospital-Bairro – Sai do CDP Usiminas (03)

Linha 800 (Taúbas-Hospital)

13h – Bairro-Hospital

19h – Bairro-Hospital

Linha 801 (São Francisco-Centro)

14h45 – Bairro-Centro

22h – Centro-Bairro

Linha 803 (Cruzeiro-Centro)

18h50 – Centro-Bairro (Atendimento pelo 801)

Linha 900 (Canaãzinho-Hospital)

20h15 – Bairro-Hospital)

Linha Circular C1 A

20h10

Linha Circular C2 B

22h35