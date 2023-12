O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Ipatinga, vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), entregou aos representantes de três empresas, nesta quarta-feira (13), placas em agradecimento e reconhecimento pelas contribuições direcionadas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A cerimônia foi realizada no auditório da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços (Aciapi) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga, durante o evento “Rede Amiga da Infância”, promovido pelo CMDCA.

Vale e Usiminas foram agraciadas com placas por destinarem parte de seu Imposto de Renda ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Já a Copasa recebeu a honraria pelo comprometimento em incetivar seus colaboradores a destinarem ao Fundo parte do Imposto de Renda que seria pago à Receita Federal.

“A entrega das placas foi uma forma simbólica que encontramos de reconhecer e prestigiar essas empresas que contribuem diretamente para as ações de proteção às crianças e adolescentes. Quando uma instituição destina parte do seu imposto para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, está fazendo a diferença. Esperamos que, futuramente, mais empresas instaladas em nossa região juntem-se à Usiminas e à Vale e se tornem parceiras nessa causa”, declarou o presidente do CMDCA, Leonardo Oliveira Rodrigues.

ENTREGA DAS PLACAS

As placas foram entregues pelo secretário de Segurança e Convivência Cidadã, Warley Geraldo Silva, que representou o prefeito, Gustavo Nunes. Antes da entrega da homenagem, Warley falou do compromisso da atual gestão em garantir que os direitos das crianças e adolescentes sejam cumpridos. “O município, o governo, o nosso prefeito vai estar sempre à disposição para trabalhar, para receber as demandas do Conselho Municipal. Acreditando sempre nas políticas públicas relacionadas à criança e ao adolescente”.

Para receber a homenagem, cada uma das empresas enviou algum colaborador. Kely Cristina Moreira, analista de Relacionamento com a Comunidade, esteve presente pela Vale. Para representar a Usiminas, o coordenador corporativo de Relações Institucionais e Comunidades, Paulo Assis. Em nome da Copasa, Sebastião Pinheiro, gerente Administrativo.

FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O Fundo tem o objetivo de financiar projetos que atuem na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Os recursos são aplicados exclusivamente na área, com monitoramento do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

O evento foi uma oportunidade, também, para que o CMDCA prestasse contas sobre os projetos financiados pelo Fundo durante o ano de 2023.

Foi apresentado ainda aos presentes um resumo do Diagnóstico Situacional “Conhecer Para Transformar”, realizado pela Escola Profissionalizante Tenente Oswaldo Machado (EPTOM) com a finalidade de identificar a realidade atual das crianças e adolescentes que vivem em Ipatinga.

Este é o terceiro diagnóstico realizado na cidade. O levantamento aborda aspectos como habitação, configuração familiar, educação, saúde e violação de direitos, constituindo-se em instrumento importante para orientação de novas políticas socioassistenciais.