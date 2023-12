Por meio do incentivo e cadastro da Secretaria Municipal de Educação, a Escola Municipal Hermes de Oliveira Barbosa, do bairro Pedra Branca, de Ipatinga, participou das ações do Projeto Jovens Mineiros Sustentáveis, realizado em nível estadual. E nessa terça-feira (12), concorrendo com estabelecimentos de 180 municípios, a unidade escolar ipatinguense foi premiada com o título de “Escola Sustentável”, conferido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. As ações da escola ficaram entre as 15 primeiras em destaque.

A professora coordenadora, Lucileida Lúcia de Freitas Fernandes, também foi homenageada com destaque no Programa Jovens Mineiros Sustentáveis.

A cerimônia foi realizada no Centro Mineiro de Referência em Resíduos, em Belo Horizonte, com a participação de representantes da Escola Hermes de Oliveira Barbosa e da Secretaria Municipal de Educação.

No Pedra Branca, a escola parou para acompanhar a cerimônia via internet. A premiação é resultado do empenho dos alunos, que abraçaram a proposta do programa, criando e mantendo o “Bosque do Amanhã”. O espaço em torno de uma praça no bairro Limoeiro possui árvores frutíferas e não frutíferas. Ao todo, 40 mudas foram plantadas no local.

Os alunos se encarregaram do plantio e dos cuidados. Cada muda tem o nome da espécie e de quem plantou. É preciso regar, podar e manter o ambiente limpo. As ações contêm aulas de cidadania, respeito ao meio ambiente e consumo.

A conscientização está presente em cada muda plantada no local, com um pé no presente e um olhar no futuro.

“Nós estamos orgulhosos desse título concedido à Escola Municipal Hermes de Oliveira Barbosa. Parabéns à escola e à comunidade do Pedra Branca! Toda a rede municipal foi premiada com esta ação, que eleva a nossa educação e nossa cidade”, comemora a secretária municipal de Educação, Patrícia Avelar.