Estão abertas as inscrições para que as prefeituras de Minas Gerais participem do Programa Usiminas Mobiliza pelos Caminhos do Vale em 2024. A iniciativa contribui para a melhoria das estradas rurais de municípios mineiros e para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico por meio do escoamento da produção agrícola, além de facilitar o acesso à educação e à saúde. Utilizando agregado siderúrgico para revestimento primário, desde 2015, mais de 5.500 km de estradas rurais foram recuperadas, beneficiando mais de 1,3 milhão de pessoas.

Além disso, o programa também tem como contrapartida o apoio a projetos ambientais. Até o momento, conseguimos mapear quase 5.900 nascentes e proteger 1.650 delas. Em 2023, 57 prefeituras estão sendo contempladas com aproximadamente 700 mil toneladas de agregado siderúrgico.

“Estamos comprometidos em promover a destinação sustentável dos resíduos e coprodutos dos processos de produção, destinando corretamente o agregado siderúrgico para o revestimento primário de estradas rurais. Essa iniciativa não apenas transforma a infraestrutura das cidades, mas também reforça nosso compromisso com práticas ambientais responsáveis como economia circular”, explica Lucas Lima Mesquita, gerente-geral de Meio Ambiente da Usiminas.

Para o diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Usiminas, André Chaves, a parceria com o poder público contribui para que a Usiminas gere ainda mais valor para sociedade: “A parceria com as prefeituras proporciona acesso à educação e saúde para milhares de pessoas, facilitando o deslocamento até escolas e hospitais, além de dinamizar a economia local com a melhoria do escoamento da produção rural. Cada tonelada de Siderbrita doada representa um passo significativo em direção a um futuro mais sustentável, melhorando a qualidade de vida das comunidades parceiras do Usiminas Pelos Caminhos do Vale”, afirma.

As prefeituras já podem se inscrever para edição 2024 do programa no site caminhosdovale.usiminas.com. Mais informações e dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail caminhosdovale@usiminas.com.

SOBRE O PROGRAMA

O programa Usiminas Mobiliza pelos Caminhos do Vale é desenvolvido desde 2015 e já foi reconhecido internacionalmente pela World Steel Association, entidade que representa os produtores de aço, por sua excelência em sustentabilidade e recebeu o Prêmio Hugo Werneck, premiação ambiental brasileira.