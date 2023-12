O teto do Santuário de São Judas Tadeu, no bairro Canaãzinho, em Ipatinga, desabou parcialmente no final da tarde desta terça-feira (26). Apesar do desabamento, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações repassadas ao Portal Carta de Notícias, no momento em que parte do teto cedeu, devido às fortes ventanias seguidas de uma tempestade, não havia ninguém no interior da igreja.

O local foi interditado pela Defesa Civil.

PREFEITURA TRABALHA PARA REDUZIR IMPACTOS DO TEMPORAL

Um temporal de grande intensidade, com raios e fortes rajadas de vento, atingiu a cidade de Ipatinga no início da madrugada desta terça-feira (26). A ventania arrancou telhados, postes e diversas árvores, algumas derrubadas pela raiz, causando transtornos em pontos diferentes da cidade.

A região central foi a mais afetada, mas houve chamadas também em vários bairros. No Esperança, um telhado e uma árvore foram derrubados pelo vento. Não houve vítimas. Houve ocorrências mais sérias também na Vila Ipanema, Cariru e Veneza, entre outras regiões.

Os Bombeiros, a Defesa Civil, a Cemig, Polícia Militar, Infrater, Secretaria de Obras e a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, entre outros setores, estão nas ruas desde as primeiras horas, para identificar e socorrer os pontos mais críticos, protegendo moradores e desobstruindo as vias que foram afetadas.