A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Defesa Civil e diversas secretarias mobilizadas, está empenhada na liberação das vias e no atendimento a todos os locais atingidos por quedas de árvores devido ao temporal desta terça-feira (26), e o trabalho deve prosseguir por toda a semana.

Apesar do empenho de mais de 100 pessoas no atendimento às ocorrências, o volume de serviço é enorme e estão sendo priorizados restabelecimentos de acessos viários e locais de risco iminente aos moradores.

Houve queda de mais de 100 árvores. A maioria afetou redes de energia. Muitas atingiram fiações e derrubaram postes, o que demanda mais tempo de trabalho e mais cuidados devido à necessidade de desligamento das redes energizadas.

Além de cortar e picar as árvores caídas, é preciso transportar para o aterro. Somente após a retirada de todo o material orgânico é possível liberar as vias.

Os principais corredores de tráfego foram desobstruídos. Agentes de trânsito também estão empenhados no trabalho de monitoramento junto aos pontos afetados.

ÁRVORES SAUDÁVEIS

O Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Ipatinga esclarece que a maioria das árvores derrubadas pelo vento estavam em ótimas condições e não houve constatação de quedas por deterioração.

Dezenas de árvores foram quebradas ao meio, outras arrancadas com uma força descomunal. A intensidade do vento foi tamanha que muitas árvores foram arrastadas para longe, atingindo outras árvores ou danificando postes de energia.

CHAMADOS NA DEFESA CIVIL

Apesar do cenário assustador deixado pelo temporal, houve poucos chamados pelo 199 da Defesa Civil. A explicação é que os maiores danos foram causados em áreas abertas, fora das regiões mais habitadas da cidade. Nas áreas de risco, monitoradas pela prefeitura, não houve registros de destaque, exceto poucos destelhamentos que foram atendidos pela Defesa Civil com a doação de telhas para reposição.

PREFEITO VISITA ÁREAS ATINGIDAS

O prefeito Gustavo Nunes esteve nas principais áreas atingidas pelo temporal e determinou socorro imediato a todos os pedidos de atendimento que chegarem à Defesa Civil. Um grupo de trabalho foi criado para monitorar demandas e definir ações emergenciais, além de acionar outras equipes em caso de necessidade.

Os órgãos integrantes de Plano de Contingência da Defesa Civil também estão em alerta para o atendimento 24 horas.

CLIMA CONTINUA INSTÁVEL

Segundo o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (SIMGE), do Instituto de Gestão das Águas (IGAM), o clima permanecerá instável nesta quarta-feira (27), assim como pelos próximos dias, com uma breve estiagem. A recomendação é para que a população se mantenha alerta, acionando o número 199 da Defesa Civil ou o 193, do Corpo de Bombeiros, em caso de urgência.