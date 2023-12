A WR Construtora está celebrando a entrega bem-sucedida de dois empreendimentos, em Ipatinga, o Vista Ipanema e o Iguaçu Nobre 2.

O primeiro, um empreendimento de luxo, oferece vista para o Parque Ipanema. “Situado em local privilegiado, esse edifício reflete a busca contínua da WR Construtora pela excelência e inovação em cada projeto. Os futuros moradores do Vista Ipanema desfrutarão não apenas de residências sofisticadas, mas também de uma experiência de vida única, conectada à natureza e à elegância arquitetônica”, observa Pedro Donato, corretor.

O Iguaçu Nobre 2, em parceria com sua torre irmã, forma as chamadas “torres gêmeas”. “Com um design arrojado e contemporâneo, essas construções não só se destacam no horizonte urbano, mas também oferecem um estilo de vida moderno e conveniente”, sublinha Pedro Donato. A entrega desse empreendimento, segundo observa Pedro Donato, “reforça o compromisso da WR Construtora em proporcionar residências que atendam não apenas às necessidades, mas também aos desejos dos seus clientes”.

A entrega do Vista Ipanema já está sendo realizada desde o último dia 18, enquanto a do Iguaçu Nobre 2 vai acontecer nos dias 27 e 28 de dezembro, ocasião em que a WR Construtora realizará uma festa especial em reconhecimento aos profissionais envolvidos nas obras, conforme anuncia Pedro Donato. “Todos os colaboradores da empresa, carinhosamente chamados de “valentes”, serão homenageados por sua dedicação e contribuição para o sucesso desses projetos”, frisa Pedro Donato, acrescentando que “a prática de celebrar as entregas com uma festa dedicada aos valentes é uma tradição na WR Construtora, em agradecimento a todos os profissionais que desempenharam papéis cruciais nos processos de construção”.

A WR Construtora acredita que cada entrega vai além da conclusão de uma obra; é a realização de sonhos, a construção de lares e a consolidação de parcerias duradouras. “Esses dois empreendimentos não apenas adicionam ao portfólio da empresa, mas também fortalecem sua posição como líder no mercado imobiliário”, fala Pedro Donato.

Esses projetos representam não apenas marcos significativos na trajetória da empresa, mas também a realização de sonhos para muitos futuros moradores.

Pedro Donato enfatiza que investir em imóveis oferece diversas vantagens, sendo uma opção atrativa para muitos investidores. “Os imóveis têm a tendência de se valorizar ao longo do tempo, especialmente se estiverem localizados em áreas em desenvolvimento ou com alta demanda. A propriedade de aluguel proporciona uma fonte de renda regular por meio do aluguel pago pelos inquilinos, o que pode oferecer estabilidade financeira. Ao contrário de alguns investimentos financeiros, os investidores em imóveis têm mais controle sobre sua propriedade, podendo tomar decisões sobre melhorias e estratégias de gestão”.

Pedro Donato observa ainda que é possível financiar a compra de um imóvel com um investimento inicial relativamente baixo, usando financiamento e aproveitando a alavancagem para ampliar o potencial de retorno. “Os imóveis, historicamente, têm mostrado resistência à inflação, pois os valores dos aluguéis e do próprio imóvel podem ser ajustados segundo as condições econômicas. As pessoas têm desenvolvendo a cada dia mais essa consciência. Tanto é que, só neste ano de 2023, a WR já entregou 352 unidades, quase uma por dia. São 352 famílias felizes com essa conquista”.

Entre todas as vantagens de se investir em imóveis, Pedro Donato destaca a realização do sonho da casa própria. “Essa conquista proporciona segurança às pessoas, aos grupos familiares, que têm a sua vida transformada a partir dessa realização, da compra de um imóvel com o qual se identifica. Quem adquiriu sua casa própria já comemora 2023 como um ano de vitória e 2024 como um ano de novas perspectivas de vida”, conclui o corretor.