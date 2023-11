O cantor sertanejo, Jefferson Moraes, autor dos sucessos como Oi Nego e Coleção de Ex, se apresenta nesta sexta-feira (17), na Mansão Music Hall, no bairro Veneza em Ipatinga. A produção da casa promete um grande show para os amantes da música sertaneja já que o cantor vem de uma série apresentações pelo Brasil inteiro com o tema de sua música “Beber com emergência”. A noite contará ainda com a apresentação do Dj Brinks e do Dj Deivin.

Em novembro de 2016, Jeferson gravou em São Paulo seu primeiro DVD da carreira intitulado Start In São Paulo, que contou com a participação de Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Matheus e Kauan e Israel Novaes, sendo o DVD lançado em outubro de 2017. O álbum teve como singles “Um Centímetro” em parceria com Jorge & Mateus, “Beber Com Emergência” e “Coleção de Ex” em parceria com Matheus & Kauan.

Em abril, lançou seu primeiro EP homónimo. Em junho de 2018, o cantor lançou o single “Perda Total”. Em agosto, foi lançado o single “Oi Nego” que contou com a participação da cantora Maraisa da dupla Maiara & Maraisa. Em abril de 2019, foi lançado o EP Exclusivo.

Os convites para o show estão sendo vendidos pelo site de vendas sympla.com.br. A Mansão Music Hall está localizada na avenida Macapá, 675, Veneza. A principal casa de shows e eventos de Ipatinga tem trazido artistas renomados nacionalmente para se apresentarem na cidade.