A Nexa Resources firmou um acordo para obtenção de 10.000 toneladas de bio-óleo da Aperam BioEnergia para substituir gradualmente o uso de combustíveis fósseis na produção de óxido de zinco na unidade siderúrgica de Três Marias (MG).

Recuperado e processado como um subproduto da produção de carvão vegetal das florestas renováveis da Aperam Bioenergia no Vale do Jequitinhonha, o biocombustível será utilizado pela Nexa em 12 fornalhas de produção de óxido de zinco ainda este ano. É uma solução sustentável que contribui com a transição de energia e descarbonização industrial.

Com origem vegetal, 100% renovável e baixo teor de enxofre, o bio-óleo vem sendo testado desde 2017 em diferentes aplicações e, agora, é capaz de substituir o uso de combustíveis fósseis em processos industriais, como o 1A, BTE, entre outros.

Paulo Nogueira, gerente geral da Unidade da Nexa de Três Marias, diz que a próxima etapa na parceria é a aplicação gradual do biocombustível em 47 fornalhas da unidade de Três Marias. “Hoje, a Nexa já é o produtor de zinco com a pegada de carbono mais baixa no mundo inteiro. O uso do bio-óleo em nossas operações intensificará o cumprimento de nossas metas de descarbonização até 2030, entre tais metas estão previstas a redução em emissões diretas (escopo 1) em 20%, isto significa uma redução total de 52 mil toneladas de carbono, além de manter uma grande porcentagem de recursos renováveis em sua matriz elétrica”, destacou.

O gerente-executivo da Aperam BioEnergia, Benone Braga, também comemorou a parceria com a Nexa, disse que o contrato valida a adoção em larga escala do bio-óleo sustentável produzido na Aperam BioEnergia, comercial e ambientalmente. “Já temos outros contratos com outras empresas, e estamos negociando com outros grandes players brasileiros. Assim temos certeza de que estamos no caminho certo, ao oferecer ao mercado um produto 100% nacional de grande valor agregado”, enfatizou.

BIO-ÓLEO E SUAS VANTAGENS

O bio-óleo é um combustível produzido a partir do co-produto líquido da produção de carvão que, de outra forma, seria queimado em uma câmara de combustão antes da liberação na atmosfera. Desenvolvido em 2017 através de uma parceria entre a Nexa e a Aperam BioEnergia, com participação de uma equipe de técnicos que compões a atual startup WXO Engenharia de Processos Customizados. No ano seguinte, começaram os testes em Três Marias (MG) e, baseados nos bons resultados, a Nexa se preparou para adotar o combustível em escala industrial, com foco em uma produção mais ecológica e orientada à descarbonização.

“A produção de carvão gera um co-produto, bio-óleo, que é recuperado e processado a partir de uma série de adaptações voltadas à inovação que a Aperam South America desenvolveu e implementou em seus processos. A Aperam BioEnergia foi capaz de habilitar a produção de um produto sustentável que contribuirá com a descarbonização de várias indústrias. As grandes inovações são o resultado de várias outras mudanças que estão ocorrendo e, no final, possibilitam o encerramento de processos antigos”, acrescenta Benone Braga.

SOBRE A NEXA

A Nexa Resources é um dos produtores de zinco com a mais baixa pegada de carbono no mundo, além de produzir também cobre e chumbo. Está em operação por mais de 65 anos nos segmentos de mineração e metalurgia, conta com operações no Brasil e Peru e um escritório em Luxemburgo, fornecendo seus produtos para todos os continentes. Seus colaboradores trabalham todos os dias focados em construir a mineração do futuro, para que a empresa seja cada vez mais sustentável, inovadora e com as melhores práticas de segurança e respeito às pessoas e ao meio ambiente. Desde 2017, suas ações são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, com seu acionista majoritário sendo a Votorantim S.A. Para mais informações, visite o site www.nexaresources.com.

SOBRE A APERAM

A Aperam é um player global no segmento de aços inoxidáveis, elétricos e especiais, bem como no segmento de reciclagem com clientes em aproximadamente 40 países. A Aperam tem uma capacidade de produção de 2,5 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos planos, inoxidáveis e elétricos no Brasil e na Europa, além de ser líder em produtos especiais de alto valor. Além de sua rede industrial, distribuída em seis unidades de produção no Brasil, Bélgica e França, a Aperam possui uma rede de distribuição, processamento e serviços altamente integrada e uma capacidade única de produzir aços inoxidáveis e especiais com baixa pegada de carbono a partir de biomassa, sucata de aço inoxidável e sucata de ligas de alto desempenho.

Com a BioEnergia e sua capacidade ímpar de produção de carvão vegetal feito a partir de sua própria floresta certificada pelo FSC® e com nossas atividades de reciclagem (ampliadas com a aquisição da ELG em 2021), um líder global na coleta, comercialização, processamento e reciclagem de sucata de aço inoxidável e ligas de alto desempenho, a Aperam coloca a sustentabilidade no centro de seus negócios, ajudando clientes em todo o mundo a se destacarem na economia circular. Graças ao sequestro de carbono florestal da BioEnergia, as operações brasileiras da Aperam apresentaram um balanço líquido negativo de GEEs (escopos 1 e 2) em 2022.

Em 2022, a Aperam registrou vendas de EUR 8.156 milhões e o envio de 2,31 milhões de toneladas.

Para mais informações, por favor, acesse o site em www.aperam.com.