Os agentes lotados na seção de Fiscalização e Educação no Trânsito (Sesfit) da Prefeitura de Ipatinga encabeçam nesta semana, véspera do Natal, uma campanha para promover segurança aos idosos. O Projeto Transit-Idade tem como alvos os motoristas comuns e também os próprios idosos, sejam como condutores de veículos, pedestres ou passageiros.

Para promover a campanha, os agentes vão realizar publicações nas redes sociais, além de blitz nas ruas próximas a asilos, abrigos ou casas de repouso e nas vias mais movimentadas da área central, focalizando especialmente a maior circulação de veículos e pessoas durante as compras de Natal.

As ações, em parceria com o Conselho Municipal do Idoso, incluem um passeio ao shopping com os idosos do Abrigo São Vicente de Paulo, nesta terça-feira (19).

VÍTIMAS POTENCIAIS

O fator idade, atrelado à saúde física debilitada pelo passar dos anos, é uma das explicações para o fato de os idosos configurarem o grupo mais vulnerável de pessoas no trânsito.

A baixa mobilidade, os problemas de visão e audição, a desatenção, distração ou mesmo o estado emocional deixam os idosos em risco, fazendo deles potenciais vítimas de acidentes.

Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, com base em dados do Datasus, os idosos representam 36% das vítimas de atropelamentos no Brasil, 28% dos óbitos entre os ciclistas, 16% entre os condutores de veículos, e, entre os motociclistas, eles são 6% das vítimas fatais. A taxa de óbitos entre idosos envolvidos em acidentes é 35% maior do que a taxa geral.

A campanha está pautada em orientações, visto que muitos idosos também se colocam em situação de risco por desinformação. O Departamento pede ao motorista para se colocar no lugar do idoso e ter paciência ao dirigir.

ORIENTAÇÕES AO MOTORISTA:

– Dê sempre preferência ao pedestre, sinalizando aos demais motoristas, e não apresse o idoso buzinando;

– Tenha atenção redobrada nos cruzamentos;

– Ao avistar um idoso, reduza a velocidade e mantenha distância segura;

– Não transite próximo ao meio-fio;

– Fique atento ao ultrapassar ônibus parado no ponto;

– Ajude o idoso a atravessar a via e sinalize aos demais motoristas;

– Na direção, mantenha distância, dê passagem e demonstre gentileza;

– Trânsito mais humano, idoso protegido.

ORIENTAÇÕES AO IDOSO

– Evite quedas; não caminhe próximo ao meio-fio;

– Procure transitar pelas ruas fora de horários de pico e evite os primeiros dias do mês;

– Caminhe somente pelas calçadas e tenha atenção a garagens e saídas de veículos;

– Procure sempre a faixa de pedestres. Em locais onde não houver, atravesse longe das esquinas;

– Use roupas claras e certifique-se de que o motorista o avistou. Procure ver e ser visto!

– No ônibus, tenha sua identidade em mãos; segure com firmeza; procure viajar sentado; exija seu assento preferencial; evite se deslocar com o ônibus em movimento e acione a campainha com antecedência quando for parar.