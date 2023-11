O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), criticou a fala da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que disse ver racismo no termo “buraco negro”. Ele também disse que “estamos ferrados”, em referência às ações promovidas pelo governo do presidente Lula (PT) desde janeiro. A fala foi registrada na segunda-feira (6), durante edição do podcast Brasil Desvendado.

Ciro afirmou que tem muito interesse por assuntos ligados à cosmologia e astrologia. Assim, ele aproveitou o programa transmitido em seu canal do YouTube para comentar a fala da ministra.

“Vi uma ministra de Estado do Brasil dizendo que a expressão ‘buraco negro’ é racista”, disse o ex-presidenciável. “Irmão estamos é ferrado e apartado em banda”.

Ele também decidiu explicar cientificamente para Anielle a razão de a expressão ser utilizada para identificar a região do espaço-tempo.

“O buraco é negro por uma circunstância”, explicou Ciro. “A densidade é tão grande que a gravidade tende ao infinito. E por ser uma densidade máxima e gravidade tende ao infinito, drena tudo o que está ao seu redor, inclusive, especialmente, a luz. O que não tem luz é escuro e o que é escuro é negro”.

Ciro ainda criticou o governo Lula de forma geral. De acordo com ele, o petista “deixa a economia na mão da ‘banquerada’ e o orçamento na mão da esculhambação, da propina, do suborno do centrão”.

Ele disse que Lula tenta ganhar um Prêmio Nobel da Paz “conversando fiado e fazendo ridículo” no exterior.

ANIELLE FRANCO VÊ RACISMO NO TERMO ‘BURACO NEGRO’

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, viu racismo no termo “buraco negro”. Ela resolveu falar sobre o tema durante o programa Bom Dia, Ministro, promovido pela estatal Empresa Brasil de Comunicação.

“Denegrir é uma palavra que o movimento negro e que as pessoas que têm letramento racial não usam de forma nenhuma”, disse a ministra, em 1° de novembro. “Ou, por exemplo: ‘Saímos desse buraco negro’. A gente escuta muito isso”.

Anielle ainda disse que, quando ouve alguém usar esse termo, adverte a pessoa. “Hoje, existem muitas palavras que a gente tem tentado muito, sempre que podemos, comunicar de maneira bem tranquila”.

*Com informações da Revista Oeste