Cerca de 200 lideranças cristãs de várias denominações da região compareceram ao auditório da Faculdade de Direito de Ipatinga, na tarde desta quinta-feira (26) para participar da “Conversa Franca” com o deputado federal Pastor Marco Feliciano. O evento foi promovido pelo Movimento Verde Amarelo Vale do Aço e teve como principal atividade a palestra “Perigos que rondam os Cristãos”.

Na explanação, Feliciano elogiou o espaço para o debate e advertiu a sociedade brasileira para os perigos que rondam toda a nação. “No parlamento, eu fui o precursor solitário desta luta em defesa dos nossos valores. Apanhei demais, com ameaças pessoais e aos meus familiares. Muitas vezes calado, tendo a solidariedade apenas do presidente Bolsonaro. Hoje estamos em maior número, mas a guerra é muito intensa”, comentou o deputado.

Outra orientação do parlamentar é que as lideranças conservadoras evitem exposições públicas autodestrutivas. “No nosso meio ainda prevalece a autofagia, para mostrar que somos diferentes da esquerda. Tem conservador que se esquece que eles querem nos usar para trabalharem menos e, quando conseguem, ficam rindo da situação. É possível ser percebido, sem ficar todo dia mostrando as nossas falhas. Isso é papel dos adversários. A gente se fortalece quando entende isso”, ensinou.

Segundo Joel Souto, integrante da coordenação do movimento, a ideia é ampliar os espaços de debate com esta presença dos parlamentares nacionais da direita. “Eles estão no ‘olho do furacão’, em Brasília, e tem muito a colaborar conosco. O deputado é mais um que se compromete a nos ajudar na formação política das lideranças conservadoras regionais. Isso é fundamental para ampliar a consciência do papel que desempenhamos nesta guerra”, concluiu Souto.