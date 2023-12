Os deputados rejeitaram por 341 votos a 153, um destaque que retirava da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária um incentivo fiscal para a indústria automobilística que se instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

O item mantido pelos parlamentares prorroga até 2032 a redução no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para montadoras de automóveis instaladas nessas três regiões.

Saiba abaixo como votaram os deputados mineiros no destaque. O voto “sim” era para manter os incentivos fiscais, e o voto “não”, para retirar.

Aécio Neves (PSDB-MG) – votou Sim

Ana Paula Leão (PP-MG) – votou Sim

Ana Pimentel (PT-MG) – votou Sim

André Janones (Avante-MG) – votou Sim

Bruno Farias (Avante-MG) – votou Sim

Célia Xakriabá (PSOL-MG) – votou Não

Dandara (PT-MG) – votou Sim

Delegada Ione (Avante-MG) – votou Sim

Delegado Marcelo (União-MG) – votou Sim

Diego Andrade (PSD-MG) – votou Sim

Dimas Fabiano (PP-MG) – votou Sim

Domingos Sávio (PL-MG) – votou Sim

Dr. Frederico (Patriota-MG) – votou Sim

Duda Salabert (PDT-MG) – votou Sim

Emidinho Madeira (PL-MG) – votou Sim

Eros Biondini (PL-MG) – votou Sim

Euclydes Pettersen (Republican-MG) – votou Sim

Felipe Saliba (Patriota-MG) – votou Não

Gilberto Abramo (Republican-MG) – votou Sim

Greyce Elias (Avante-MG) – votou Sim

Hercílio Diniz (MDB-MG) – votou Sim

Igor Timo (Podemos-MG) – votou Sim

Junio Amaral (PL-MG) – votou Não

Lafayette Andrada (Republican-MG) – votou Sim

Leonardo Monteiro (PT-MG) – votou Sim

Lincoln Portela (PL-MG) – votou Abstenção

Luis Tibé (Avante-MG) – votou Sim

Luiz Fernando (PSD-MG) – votou Sim

Marcelo Álvaro (PL-MG) – votou Sim

Mário Heringer (PDT-MG) – votou Sim

Mauricio do Vôlei (PL-MG) – votou Sim

Miguel Ângelo (PT-MG) – votou Sim

Misael Varella (PSD-MG) – votou Sim

Nely Aquino (Podemos-MG) – votou Sim

Newton Cardoso Jr (MDB-MG) – votou Sim

Nikolas Ferreira (PL-MG) – votou Não

Odair Cunha (PT-MG) – votou Sim

Padre João (PT-MG) – votou Sim

Patrus Ananias (PT-MG) – votou Sim

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) – votou Sim

Paulo Guedes (PT-MG) – votou Sim

Pedro Aihara (Patriota-MG) – votou Sim

Pinheirinho (PP-MG) – votou Sim

Rafael Simoes (União-MG) – votou Sim

Reginaldo Lopes (PT-MG) – votou Sim

Rodrigo de Castro (União-MG) – votou Sim

Rogério Correia (PT-MG) – votou Sim

Rosângela Reis (PL-MG) – votou Sim

Samuel Viana (PL-MG) – votou Sim

Stefano Aguiar (PSD-MG) – não compareceu

Weliton Prado (Solidaried-MG) – votou Sim

Zé Silva (Solidaried-MG) – votou Sim

Zé Vitor (PL-MG) – votou Sim

DERROTA PARA ZEMA

O resultado representa uma derrota para o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e outros cinco chefes estaduais do Sul e Sudeste do país, que assinaram um manifesto no qual se colocam contra a extensão desses benefícios fiscais.

*Com informações O Tempo