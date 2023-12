Conforme o CARTA DE NOTÍCIAS noticiou em primeira mão, no dia 19 de fevereiro deste ano, a Drogaria Araujo inaugura a sua primeira loja em Ipatinga, com a previsão de abertura de mais duas filiais na cidade, no primeiro semestre de 2024. A estreia da maior rede de drogarias do Estado em Ipatinga integra o plano de inaugurações previsto para fechar o ano alcançando a meta de 17% de crescimento de market share da companhia em 2023 — sem contar os canais digitais, que já atingiram a barreira dos 300 milhões de faturamento.

A abertura está programada para o dia 22, sexta-feira, na avenida Simon Bolivar, 513, Bairro Cidade Nobre. “Seguimos em franca expansão em Minas, mantendo o crescimento sustentável, com foco na inovação e pioneirismo”, assinala o gerente de Expansão e Novos Negócios da Araujo, Alexandre Costa.

“A primeira loja em Ipatinga oferece uma estrutura completa de produtos e serviços, destacando as comodidades do estacionamento e drive-thru, visando proporcionar a melhor experiência para os clientes, em uma localização privilegiada, caracterizada por diversas opções de lazer e estabelecimentos na área de saúde, alinhados ao nosso modelo de negócio”, ressalta.

PRESENÇA EM 55 MUNICÍPIOS

Atualmente, são mais de 10 mil colaboradores atuando diretamente nas 320 lojas da Araujo, presentes em mais de 55 municípios mineiros. Por ano, cerca de 60 milhões de clientes são atendidos pela rede.

O plano audacioso de expansão no Estado contempla tanto a abertura de novas lojas como a ampliação dos serviços ofertados, com o aporte de aproximadamente R$100 milhões destinado aos investimentos em novas unidades neste ano. No primeiro semestre de 2024, a Araujo prevê inaugurar mais duas filiais na cidade de Ipatinga, uma no bairro Iguaçu, e outra no Canaã.

A Região Leste de Minas segue recebendo uma atenção especial da rede, chegando até Governador Valadares, também até meados de 2024.

FATURAMENTO RECORDE

Em 2022, o faturamento da empresa ultrapassou os R$ 3 bilhões, montante 20% maior que o registrado em 2021. A projeção para 2023 é de aumento de mais 20%.

Entre os fatores que sustentam este crescimento, estão o aumento das vendas de lojas maduras por meio da eficiência operacional; o processo de expansão, com abertura de novas lojas; as reformas e revitalizações de pontos de venda e o crescimento das vendas por meio dos canais digitais. As vendas por estes canais (site, aplicativo, Drogatel, marketplaces e WhatsApp) já representam 11,5% do faturamento da rede.

SAÚDE EM DIA

Para a manutenção de um crescimento sustentável, a rede entende a importância de ampliar o portfólio de atendimento e implantar novas soluções para seus clientes. Buscando se consolidar como um hub de saúde, onde é possível encontrar tanto serviços de prevenção a doenças como de assistência primária à saúde, a Araujo oferece atendimentos farmacêuticos personalizados e completos, por meio dos quais o cliente recebe orientações, realiza exames e, se necessário, é encaminhado para atendimento médico.

Esses check-ups têm como objetivo auxiliar o paciente no controle de peso, acompanhamento da pressão arterial, diabetes, colesterol, níveis de glicose no sangue, doenças respiratórias etc.

DROGATEL

A rede foi a primeira no Brasil a oferecer o serviço de telemarketing do Brasil: o Drogatel Araujo- há exatos 60 anos. Quando o fusquinha amarelo apontava nas ruas da capital mineira, era sinal de que uma entrega urgente estava sendo feita com a agilidade e máximo cuidado.

A frota de fusquinhas chegou a contar com 30 carros nas ruas, que hoje se transformaram em 300 motos, responsáveis por realizar, em média, 60 mil entregas por mês.

HISTÓRIA

Reconhecida pelos serviços inovadores e com mais de 22 mil produtos de conveniência, saúde, beleza e bem-estar, a Drogaria Araujo começou sua história em 1906 na recém-fundada capital mineira.

Essa trajetória de sucesso é também uma história de pioneirismo e compromisso com o cliente: a Araujo foi a primeira drogaria de Belo Horizonte a oferecer o plantão 24 horas (1933), a primeira a oferecer o serviço de telemarketing do Brasil, a primeira drogaria Drive-Thru (1990) e a primeira a implantar o modelo drugstore.