A Biblioteca Central de Ideias, em Ipatinga, completa 19 anos de fundação no dia 28 de abril. O espaço, patrocinado pela Usiminas, oferece para a comunidade acesso gratuito a um acervo de mais de seis mil exemplares, no Centro Cultural Usiminas, ou em domicílio por meio do serviço do Delivery de Livros. Desde sua fundação, foram mais de 100 mil empréstimos.

Para celebrar a data, neste sábado (27), será realizada uma programação especial gratuita. Tem Feira de Troca de Livros, a partir de 12h; Contação de História “Contação de História “A Mulher Passarinha”, com Jamile Cunha, às 17h, seguida de premiação dos cinco maiores leitores do ano. Para participar é preciso fazer agendamento gratuito pelo WhatsApp: (31) 3824-3849.

A programação comemorativa é realizada pelo Instituto Usiminas, com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Cerca de 16 mil sócios já se cadastraram. A Biblioteca Central de Ideias é uma iniciativa que reforça a atuação social da Usiminas por meio da educação. A diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, destaca a importância do espaço para a comunidade. “Por meio da biblioteca, a Usiminas busca fortalecer iniciativas de educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem para todos”, salienta.

DELIVERY DE LIVROS

Para descentralizar o acesso ao acervo, a biblioteca realiza, desde 2020, o Delivery de Livros. A iniciativa surgiu para seguir atendendo a demanda dos leitores em meio ao isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19. Desde então, quinzenalmente, às terças-feiras, o público do Vale do Aço pode reservar o livro e recebê-lo em casa. O serviço já atendeu atende mais de 70 bairros das quatro cidades do Vale do Aço. Cerca de 4 mil atendimentos já utilizaram o formato.

Para mais informações sobre a biblioteca, o contato deve ser feito pelo WhatsApp: (31) 3824-3849.