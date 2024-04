A Casa Fiat de Cultura apresenta a inédita exposição “Visível Sensível: do colecionismo ao museu”, uma jornada artística que traz ao público 50 peças selecionadas dos séculos XX e XXI, oriundas do Centro de Memória Usiminas. Esta mostra gratuita, que estará disponível até 30 de junho em Belo Horizonte, é fruto de uma colaboração com o Instituto Usiminas e tem a curadoria de Rodrigo Vivas, um renomado doutor em História da Arte.

A cerimônia de inauguração ocorreu na segunda-feira, 22 de abril, e contou com a presença de figuras notáveis como Marcelo Chara, presidente da Usiminas; Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para América do Sul; Leônidas Oliveira, Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais; Ana Vilela, gestora cultural da Casa Fiat de Cultura; além de membros das diretorias de Usiminas e Stellantis, artistas e representantes da mídia.

O acervo da exposição é notável pela sua diversidade, abrangendo obras de várias épocas e artistas de diversas regiões do Brasil, não apenas de Minas Gerais. Artistas como Amilcar de Castro, Lorenzato, Yara Tupynambá, Amélia Toledo, Bruno Giorgi, Jorge dos Anjos, Franz Weissmann, Manfredo Souzanetto, Marcos Coelho Benjamim, Tomie Ohtake, Nello Nuno, Chanina e Siron Franco são alguns dos nomes que compõem esta rica tapeçaria artística.

A mostra explora temas como o ato de colecionar, a interação entre as obras e os espectadores, as narrativas simbólicas contidas nas peças, as representações artísticas e a transformação de interesses pessoais em experiências compartilhadas. A narrativa da exposição percorre diversas linguagens artísticas e reflete sobre a evolução da arte brasileira e seu diálogo com a contemporaneidade.

Rodrigo Vivas, o curador, ressaltou a importância da exposição como um estímulo à pesquisa sobre colecionismo, revisando a história da arte em Minas Gerais e no Brasil, e promovendo a disseminação dessas obras.

Massimo Cavallo, presidente da Casa Fiat de Cultura, destacou que a exposição revela um acervo de grande valor, meticulosamente construído ao longo de seis décadas, e contribui para o enriquecimento do conhecimento público sobre a arte brasileira. A iniciativa visa expandir o acesso à arte, evidenciando o papel do colecionismo na formação da memória cultural e identidade regional e nacional.

Marcelo Chara, presidente da Usiminas, enfatizou a importância de compartilhar pela primeira vez o acervo do Centro de Memória Usiminas com o público de Belo Horizonte, em um gesto que simboliza a união entre a Usiminas e a Stellantis no apoio ao desenvolvimento cultural. A exposição representa um marco para a Casa Fiat de Cultura, um local de grande significado cultural para os habitantes de Minas Gerais.

“Visível Sensível: do colecionismo ao museu” é uma iniciativa da Casa Fiat de Cultura e do Ministério da Cultura, com o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, em parceria com o Instituto Usiminas. A exposição conta com o patrocínio da Fiat e o copatrocínio de diversas instituições financeiras e industriais. O evento também recebe o apoio do Circuito Liberdade, do Governo de Minas e do Programa Amigos da Casa.

Enquanto parte do acervo viaja para a exposição, o Centro de Memória Usiminas aproveita para exibir sete obras nunca antes vistas pelo público, incluindo tapeçarias e pinturas que estavam guardadas na Reserva Técnica, enriquecendo ainda mais a experiência artística dos visitantes.

SERVIÇO

Exposição Visível Sensível: do colecionismo ao museu na Casa Fiat de Cultura

Período expositivo: 23 de abril a 30 de junho de 2024

Visitação presencial: terça-feira a sexta-feira das 10h às 21h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h (exceto segundas-feiras)

Tour virtual no site: www.casafiatdecultura.com.br

Casa Fiat de Cultura

Praça da Liberdade, 10 – Funcionários – BH/MG

Circuito Liberdade

Horário de Funcionamento

Terça-feira a sexta-feira, das 10h às 21h

Sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h

Informações: Casa Fiat de Cultura